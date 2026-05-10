Siapkan Sistem Terpadu, Pemprov DKI Dorong Pasar Tradisional Kelola Sampah Sendiri

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mendorong pasar-pasar tradisional untuk mengelola sampahnya secara mandiri sebagai bagian dari perubahan besar sistem pengelolaan sampah ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kebijakan ini menjadi langkah konkret untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menata lingkungan pasar agar lebih bersih dan tertib.

Menurut Pramono, pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem angkut-buang seperti sebelumnya. Kini, pasar didorong untuk memilah dan mengolah sampah dari sumbernya, terutama memisahkan antara sampah organik dan anorganik.

"Sekarang kami memberikan ruang intervensi untuk pasar-pasar di Jakarta agar mereka mengelola sampahnya sendiri, seperti yang sudah dilakukan di Kramat Jati," kata Pramono saat Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di kawasan Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026).

Serentak di Lima Wilayah

Ia menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari gerakan pilah sampah yang dilakukan secara serentak di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan persoalan sampah di Jakarta.

Pramono menyebut, selama ini sebagian besar sampah di Jakarta langsung diangkut ke TPA Bantargebang tanpa melalui proses pemilahan. Ke depan, pola tersebut akan diubah dengan memperkuat pengolahan di tingkat sumber, termasuk di pasar-pasar sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Fasilitas ini diharapkan dapat menampung dan mengolah sampah yang telah dipilah sebelum akhirnya hanya residu yang dibuang ke TPA.

"Kalau ini berjalan baik, maka ke depan yang dibuang ke TPA hanya residu, tidak seperti sekarang yang semuanya diangkut," ujar Pramono.

Kebijakan pengelolaan sampah mandiri di pasar ini diharapkan tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Pemprov DKI optimistis, dengan keterlibatan aktif berbagai pihak termasuk pengelola pasar, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan besar Jakarta dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.