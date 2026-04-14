Sidak Pasar di Jakarta, Dirut BULOG Pastikan Ketersediaan Minyakita

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani melakukan sidak ketersediaan Minyakita di pasar tradisional, Selasa (14/4/2026). (Dok. Bulog)

Perum BULOG memastikan ketersediaan minyak goreng 'Minyakita' tetap aman dan tersedia di pasar-pasar tradisional.

Komitmen ini ditegaskan melalui kegiatan monitoring langsung yang dilakukan oleh Direktur Utama Perum BULOG, Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, didampingi oleh Direktur Pemasaran Febby Novita bersama jajaran di Pasar Minggu dan Pasar Grogol, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, BULOG bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, serta jajaran BULOG Kanwil DKI Jakarta & Banten untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan merata.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan stok Minyakita dalam kondisi cukup dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di pasar tradisional.

“Kami memastikan bahwa Minyakita tersedia dan dijual dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini harga terpantau sesuai HET di harga Rp15.700 per liter,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa permintaan terhadap Minyakita mengalami peningkatan seiring pergeseran konsumsi masyarakat dari minyak curah ke minyak kemasan sederhana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BULOG telah mengajukan penambahan kuota pasokan agar distribusi tetap terjaga.

“Kami melihat adanya peningkatan demand, sehingga langkah antisipatif sudah kami lakukan dengan mengusulkan tambahan pasokan. Tujuannya agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan Minyakita,” jelasnya.

Pda kesempatan tersebut, Ahmad Rizal juga menambahkan bahwa untuk komoditi beras nasional yang saat ini stoknya mencapai sekitar 4,7 juta ton dan serapan gabah yang terus berlangsung, BULOG optimistis ketersediaan pangan nasional tetap aman.

Kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

“BULOG bersama pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan pangan, termasuk beras dan Minyakita, tersedia dengan baik,” tegas Ahmad Rizal.

Dengan langkah proaktif ini, BULOG optimistis ketersediaan beras dan Minyakita di pasar akan tetap terjaga, sehingga dapat mendukung stabilitas harga serta menjaga daya beli masyarakat.