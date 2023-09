Sidang Amber Heard Memanas, Pengacara Johnny Depp Tantang Buktikan Tuduhan KDRT

Pengacara Johnny Depp mencecar Amber Heard, mantan istri Depp, mengenai pesan cinta yang ia tulis saat pernikahan untuk menantang klaim yang menyebut Depp adalah orang yang kerap melakukan kekerasan.

Dalam kasus defamasi ini, bintang "Pirates of the Caribbean" itu menuntut Heard sebesar 50 juta dolar AS, mengatakan sang mantan istri menodai namanya ketika mengklaim dia adalah korban kekerasan domestik. Heard balas menuntut 100 juta dolar AS, mengatakan Depp menodai namanya karena menyebutnya pembohong.

Dalam pemeriksaan silang, pengacara Depp Camille Vasquez menunjukkan kepada juri sebilah pisau yang dibeli Heard untuk Depp sebagai hadiah pada 2012. Aktris yang dikenal karena film "Aquaman" mengatakan Depp sudah berubah jadi pria kasar saat itu dan kerap melampiaskan emosi kepadanya ketika mabuk atau memakai narkoba.

Pertanyakan barang bukti

Pengacara mempertanyakan pilihan barang yang diberikan kepada pria yang diklaim kerap mabuk dan melakukan kekerasan, namun Heard menjawab dia kala itu berpikir Depp takkan menikamnya dengan pisau.

Pengacara juga membacakan petikan tulisan dari jurnal yang menurut Heard berisi pesan cinta pasangan tersebut.

"Cinta sejati bukan cuma gairah menggelora atau memilih kedamaian. Bukan, ini tentang keduanya," tulis Heard pada Mei 2015, dua bulan setelah argumen di mana ujung jari tengah Depp terputus.

"Saya masih, mungkin sangat ingin mencabikmu, melahapmu, dan menikmati rasanya," imbuh Heard.

Depp mengaku Heard melempar botol vodka yang membuat ujung jarinya terputus, sementara Heard mengaku Depp melukai dirinya sendiri ketika melemparkan telepon.

Dalam petikan lain dari jurnal cinta Depp dan Heard, setelah bulan madu di Orient Express pada Juli 2015, Heard menulis dia "tidak bisa membayangkan bulan madu yang lebih indah," dan menambahkan "aku mencintaimu dan makin mencintaimu seiring hari berganti."

Heard mengatakan kepada juri, Senin, bahwa Depp melakukan kekerasan dan melilitkan t-shirt ke lehernya saat bulan madu.

Ketika ditanya mengenai tulisannya, Heard mengatakan dia berusaha untuk mengembalikan kedamaian dan menuturkan "ketika suasana baik, kondisi sangat baik".

Pengacara Depp juga menunjukkan jadwal yang disodorkan untuk pernikahan Heard dan Depp. Agenda tersebut meliputi waktu khusus untuk pesta dansa, narkoba dan musik setelah makan malam.

"Anda berencana memakai narkoba di pernikahan dengan seseorang yang Anda sebut pecandu narkoba?" tanya Vasquez.

Heard mengatakan jadwal itu adalah rancangan yang masih diubah-ubah.

Johnny Depp dan Amber Heard menikah pada Februari 2015 dan resmi bercerai dua tahun kemudian.

Kasus dimulai dari artikel opini Heard yang dimuat di Washington Post. Artikel itu tak menyebutkan Depp, tapi pengacara mengatakan sudah jelas Heard menulis tentang Depp. Mereka bercerai pada 2017, kurang dari dua tahun setelah menikah.

Depp, salah satu bintang ternama di Hollywood, mengatakan tuduhan Heard membuatnya kehilangan "segalanya" demikian melansir Reuters.