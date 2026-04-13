Sidang Chromebook, Auditor BPKP Bantah Hitungan Kerugian Negara Hasil Pesanan

Terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/3/2026). (Foto: Antara)

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan, menegaskan pihaknya tak main mata dengan penyidik saat menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi Chromebook. Di depan hakim, Dedy menjamin angka triliunan yang muncul murni hasil audit independen.

Hal itu disampaikan Dedy saat hadir sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4/2026). Kasus ini menjerat eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sebagai terdakwa.

Dalam persidangan, jaksa menanyakan apakah ada tekanan atau pesanan dari pihak tertentu, termasuk penyidik Kejaksaan Agung, dalam menentukan metode maupun kesimpulan audit.

"Kami minta Saudara menjelaskan di dalam persidangan Yang Mulia ini, apakah Saudara selaku auditor yang diminta dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini bersama teman-teman Saudara, sudah menggunakan atau bekerja secara mandiri, independen dan tidak ada keterlibatan, tekanan, pesanan dari pihak manapun termasuk penyidik Kejagung dalam menentukan, baik itu metode, obyek penelitian maupun kesimpulan audit?" tanya jaksa.

Jaksa juga mempertanyakan cara memastikan bahwa hasil audit tersebut murni pendapat profesional. Dedy, yang merupakan ketua tim perhitungan kerugian negara dalam perkara ini, membantah adanya intervensi.

"Saya pastikan tidak ada yang namanya pesanan penyidik maupun intervensi-intervensi semacam itu ya," jawab Dedy.

Ia menjelaskan bahwa tim bekerja secara profesional dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, seluruh proses diskusi selama perhitungan dilakukan secara terbuka.

"Jadi kami bekerja benar-benar murni secara profesional berdasarkan prosedur dan metode yang memang kita tetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menjaga tadi juga kami juga selalu transaparan, diskusi-diskusi selalu terbuka, tidak pernah ada diskusi yang sifatnya tertutup semacam itu," ujar Dedy.

Setiap tahapan audit juga dilaporkan kepada pimpinan BPKP guna menjaga independensi serta mematuhi kode etik yang berlaku.

"Dan tentu semuanya sepengetahuan pimpinan, dilaporkan segala macam. Itu upaya kami menjaga independensi termasuk penegakan kode etik, saya dan teman-teman tim selalu menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu," tambahnya.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi pengadaan laptop yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun. Sebelumnya, hakim telah menolak eksepsi yang diajukan Nadiem dan meminta sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.