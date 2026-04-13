Sidang Nadiem, BPKP Beberkan Rincian Kemahalan Harga Chromebook

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim (ketiga kiri) mengenakan rompi tahanan usai sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S/tom).

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan, membeberkan angka kemahalan harga dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Menurut perhitungannya, total kemahalan harga mencapai Rp 1,5 triliun.

Dedy hadir sebagai ahli dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4/2026), dengan terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Angka Rp 1,5 triliun tersebut merupakan akumulasi pengadaan tahun 2020 hingga 2022.

"Dari Rp 1,5 triliun kerugian yang dihitung oleh ahli itu bisa break down per tahunnya 2020 berapa, 2021 berapa, dan 2022 berapa?" tanya jaksa.

Dedy merinci kerugian tersebut terjadi secara bertahap setiap tahun anggaran.

"Kami break down untuk 2020 itu kerugiannya sebesar Rp 127,9 miliar, rinciannya ada di laporan kami. Untuk di 2021 itu kerugiannya sebesar Rp 544,596 miliar. Lalu di 2022 kerugiannya sebesar Rp 895,304 miliar. Sehingga total dari tiga tahun tadi dari 2020, 2021 dan juga 2022 kerugiannya sebesar Rp 1,5 triliun," jawab Dedy.

Terkait pengadaan CDM senilai USD44.054.426 atau sekitar Rp 621 miliar, Dedy menjelaskan pihaknya hanya menghitung selisih margin, bukan perhitungan utuh.

Dalam dakwaan, proyek pengadaan saat Nadiem menjabat Mendikbudristek ini disebut merugikan negara total Rp 2,1 triliun. Jaksa menyebut angka itu berasal dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun ditambah pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat sebesar Rp 621 miliar.

Nadiem sebelumnya telah mengajukan eksepsi, namun hakim menolak keberatan tersebut dan memerintahkan persidangan lanjut ke tahap pembuktian.