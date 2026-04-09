Sidang Satgas Debottlenecking, Purbaya Temukan Kemenhut Hambat Izin Investasi di Riau

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang debottlenecking atau Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Sidang ini merupakan langkah untuk mencari solusi atas hambatan yang berkaitan dengan dunia usaha. Sidang pertama membahas permohonan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka pengembangan KEK PT Galang Batang Industrial Park.

Permohonan perubahan fungsi atau pelepasan kawasan hutan di Riau telah diajukan sejak 25 Oktober 2022 dalam upaya pembangunan pelabuhan dan tempat penumpukan red mud atau limbah dari proses bauksit menjadi alumina di kawasan industri KEK Galang Batang.

Namun, izin tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang dipimpin Raja Juli Antoni, sehingga investasi di daerah tersebut terhambat.

"Sampai 2027, kalau perizinannya semua selesai, kita rencanakan untuk bisa realisasi investasi sampai Rp120 triliun tambahan. Dan ini penting karena memang industri aluminium yang akan kami lakukan ini akan mempunyai juga hilirisasi yang akan ditampung di kawasan industri tersebut. Dan tenaga kerja yang diharapkan bisa terserap sampai tahun 2027 itu 110.000 orang. Cukup banyak, Pak," ujar Song Jianbo, perwakilan PT GBKEK Industrial Park, saat sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Selanjutnya, PT GBKEK merencanakan perluasan dan permohonan pelepasan kawasan hutan yang berada di Kampung Masiran dan Pulau Poto. Untuk Pulau Poto, kata dia, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) telah terbit pada Juli 2025. Namun, permasalahan utama berada di Kampung Masiran yang belum memiliki izin untuk pembangunan pelabuhan.

"Dari Pulau Poto sendiri kami tidak ada masalah, karena kendala tinggal di Kampung Masiran, Pak. Kampung Masiran ini kami rencanakan untuk membangun pelabuhan, karena sangat dibutuhkan oleh industri-industri yang ada di sana. Pabrik kaustik soda saat ini sangat membutuhkan pelabuhan di Kampung Masiran, maupun nanti ada industri-industri hilirisasi yang akan dibangun di situ," jelasnya.

Imbas belum adanya perizinan dari kementerian terkait, Song Jianbo menyebut hal tersebut sangat menghambat investasi dan kepercayaan investor.

"Permasalahan utamanya ini karena belum ada keputusan. Kami harapkan izin bisa segera diterbitkan agar kami dapat mulai membangun pelabuhan," ujarnya.

"Ini menyebabkan investor kami yang pertama untuk kaustik soda sudah hengkang karena terlalu lama menunggu, Pak. Perizinan lainnya juga terhambat, Amdal belum bisa diproses, dan pembangunan pelabuhan pun menunggu Amdalnya selesai. Ini merupakan bagian dari satu siklus yang harus kami lalui untuk dapat melanjutkan pembangunan di sana," tambahnya.

Atas hal tersebut, Purbaya meminta perwakilan Kemenhut untuk segera memberikan izin dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.

"Untuk Kementerian Kehutanan kita kasih waktu dua minggu. Nanti dua minggu kami akan cek apakah izin pemakaian lahan sudah keluar atau belum. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi," jelasnya.

Pada sidang kedua, Purbaya membahas aduan PT Asinusa Putra Sekawan terkait kegiatan floating storage unit (FSU) dan bunkering di Pelabuhan Pulau Nipah. Aduan ini berkaitan dengan belum adanya regulasi yang mengatur kegiatan FSU, sehingga membatasi fleksibilitas operasional dan pemanfaatan wilayah kerja perusahaan. Kawasan ini berada di perbatasan Singapura dan Malaysia.

"Apabila kita bisa mendapatkan dukungan berupa regulasi yang adaptif, kami yakin Indonesia bisa menjadi pemain di kawasan, bukan hanya penonton, dan mampu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," ucap Satrio Murshandi, Direktur Utama PT Asinusa Putra Sekawan.

Terkait regulasi tersebut, Purbaya menyebut permasalahan ini masih cukup luas. Ia mengatakan pihaknya akan membentuk tim di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengkaji regulasi terkait FSU.

"Kalau mau diperluas ke FSU, floating storage, ya bagus, malah memperbaiki. Hanya saja regulasinya harus kita sesuaikan. Ini masih belum terlalu jelas. Tapi saya pikir arahnya sudah ada, nanti tim kami bersama menko akan membereskan itu," ujar Purbaya.