Sidang Vonis Eks Bos PIS Arief Sukmara Digelar Hari Ini

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, Hasto Wibowo (kiri) dan Toto Nugroho (kanan) berjalan keluar usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (Foto: Antara Foto/SULTHONY HASANUDDIN)

Sidang pembacaan putusan terhadap Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2024–2025, Arief Sukmara, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero).

"Sidang terdakwa Arief Sukmara, agenda putusan," ucap Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra kepada wartawan.

Majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Adek Nurhadi dijadwalkan membacakan putusan pada pukul 10.00 WIB di ruang sidang Kusuma Atmadja.

Selain Arief, tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama juga akan menjalani agenda putusan. Mereka adalah Dwi Sudarsono selaku mantan Vice President Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) ISC PT Pertamina (Persero), Martin Haendra Nata dari Trafigura Pte Ltd, serta Indra Putra dari PT Mahameru Kencana Abadi.

Tuntutan 10 Tahun Penjara

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Arief dengan hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu, Dwi dan Indra masing-masing dituntut 12 tahun penjara, sedangkan Martin dituntut 13 tahun penjara.

Keempat terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Jaksa turut menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5 miliar untuk masing-masing terdakwa. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara dengan durasi berbeda, yakni tujuh tahun untuk Dwi dan Martin, lima tahun untuk Arief, serta dua tahun enam bulan untuk Indra.

Dalam dakwaannya, Arief disebut terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara hingga Rp285,18 triliun. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam tiga tahapan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.

Tahapan tersebut meliputi pengadaan sewa terminal bahan bakar minyak (BBM), pemberian kompensasi bahan bakar jenis RON 90 kepada Pertamina Patra Niaga, serta penjualan solar nonsubsidi.

Jaksa juga menguraikan bahwa perbuatan para terdakwa diduga memperkaya sejumlah pihak, termasuk perusahaan dan pihak swasta dalam beberapa kegiatan bisnis energi.

Kerugian negara dalam perkara ini terdiri atas kerugian keuangan negara dalam bentuk valuta asing dan rupiah, kerugian perekonomian nasional, serta keuntungan ilegal yang diperoleh dari selisih harga dalam transaksi impor dan domestik.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.