Sigra dan Gran Max Masih Dominasi Pasar LCGC dan Komersial Maret 2026

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali membuktikan tajinya di pasar otomotif Tanah Air. Memasuki kuartal pertama tahun 2026, pabrikan asal Jepang ini sukses mencatatkan kinerja penjualan ritel yang solid dengan total 11.115 unit sepanjang Maret 2026.

Capaian tersebut sekaligus mengamankan pangsa pasar (market share) Daihatsu di angka 16,7 persen. Menariknya, komposisi penjualan ini menunjukkan keseimbangan yang sehat antara kebutuhan gaya hidup dan produktivitas, di mana segmen penumpang berkontribusi sebesar 54 persen dan segmen niaga menyumbang 46 persen.

Sigra: Raja Baru Keluarga Muda

Di segmen Low Cost Green Car (LCGC), duet Sigra dan Ayla masih menjadi primadona yang sulit digoyahkan. Kedua model ini mencatatkan penjualan sebanyak 3.779 unit, sekaligus menempatkan posisi teratas di segmen LCGC nasional.

Sigra, khususnya, tetap menjadi pilihan utama keluarga Indonesia yang menginginkan kendaraan terjangkau, irit bahan bakar, namun tetap fungsional untuk mobilitas harian.

Gran Max: Tulang Punggung UMKM

Beralih ke sektor 'pekerja keras', Gran Max series menunjukkan dominasi yang nyaris mutlak. Pada segmen Pick Up Low, Gran Max Pick Up terjual sebanyak 3.543 unit dengan penguasaan pasar mencapai 66,9 persen.

Angka yang lebih fantastis terlihat di segmen Semi-Commercial. Gran Max Minibus terjual sebanyak 1.511 unit, yang artinya menguasai 87,9 persen pangsa pasar di kelasnya. Dominasi ini menegaskan posisi Gran Max sebagai mitra andal bagi pelaku usaha, mulai dari skala UMKM hingga korporasi besar.

Terios Pimpin SUV Medium di Bawah Rp300 Juta

Tidak hanya di kelas bawah, Daihatsu juga menunjukkan taringnya di segmen SUV. Model Terios mencatatkan penjualan 1.252 unit, menjadikannya pilihan utama pada segmen SUV Medium bermesin Internal Combustion Engine (ICE) dengan banderol harga di bawah Rp300 juta.

Karakter tangguh dan fleksibilitas Terios dinilai masih sangat relevan dengan kontur jalanan di berbagai pelosok Indonesia. Kontribusi positif juga datang dari jajaran model lainnya seperti All New Xenia, Rocky, hingga Luxio.

Fungsionalitas dan Value for Money

Marketing Director dan Corporate Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani, menyebut keberhasilan ini merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia tetap memprioritaskan nilai guna sebuah kendaraan.

“Kontribusi Gran Max dan Sigra sebagai pilar utama penjualan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih didominasi oleh kendaraan yang fungsional, efisien, dan memiliki value for money tinggi,” ujar Sri Agung dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/4/2026).

Untuk memanjakan konsumen, Daihatsu saat ini juga tengah menggelar program DAIFIT. Pelanggan yang membeli unit hingga 30 April 2026 berkesempatan memenangkan undian umroh untuk 9 pemenang. Selain itu, terdapat berbagai promo seperti gratis biaya administrasi kredit, paket tukar tambah spesial, hingga diskon khusus.

Dengan dukungan lebih dari 500 jaringan layanan di seluruh Indonesia, Daihatsu tampak percaya diri menjaga nilai investasi kendaraan para pelanggannya, mulai dari biaya perawatan yang ekonomis hingga harga jual kembali yang tetap stabil.