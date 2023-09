Simak Beragam Promo Menarik di Gelaran OLX Autos IMX 2022

Saat yang tepat berburu aksesori modifikasi dan perawatan kendaraaan di OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX 2022) mulai dari velg, cat, lampu, cover mobil, hingga produk car care.

Untuk dapat melengkapi kebutuhan para pemilik mobil serta menerapkan konsep modifikasi sesuai keinginan, program IMX Garage Sale akan memberikan sejumlah penawaran menarik.

Mengutip NMAA.co.id, sedikitnya 40 lebih produsen modifikasi dan aftermarket di OLX Autos IMX 2022 sudah mendapat promo diskon hingga 45 persen, promo buy 2 get 1 free hingga bundling package.

Sedikitnya ada lima aksesori penunjang gaya modifikasi mobil. Estimasi produknya bekisar di bawah Rp10 jutaan.

Seluruh pembelian dilakukan dengan transaksi melalui Bank Neo Commerce selaku IMX Exclusive Banking Partner memberikan kemudahan dan keuntungan berbelanja produk aftermarket dan lifestyle dengan beragam keuntungan.

Seperti pembelanjaan kelipatan Rp200.000 dari berbagai merchant produk otomotif dan lifestyle akan mendapat kesempatan 1 kupon 'Extra Giveaway' berupa velg, produk perawatan kendaraan hingga stiker otomotif hanya di booth Bank Neo Commerce.

Seluruh program transaksi di merchant OLX Autos IMX 2022 juga mendapat promo cashback dengan ketentuan maksimal 10 persen atau Rp30.000, konsumen akan mendapat cashback. Begitu pun dengan suguhan cashback saat setiap pembelian tiket On The Spot di gerai loket Official OLX Autos IMX 2022.

(foto: NMAA)

Inilah deretan produk Exclusive Realease dan IMX Special Deals dari para tenant produk aftermarket dan lifestyle yang berlaku selama gelaran OLX Autos IMX 2022:

- Yoong Motor Group menghadirkan produk baru dalam program IMX Exclusive Realease, antara lain slim frame untuk Innova Reborn, lensa terbaru dari Saber Industries, hingga projector 3 inci dari Hyperion Indonesia. Beberapa sponsor pendukung Yoong Motor Indonesia seperti Osram juga akan merilis produk baru dan beragam suguhan promo pembelian pada 1-2 Oktober 2022.

(foto: NMAA)

- Mega Arvia merilis sejumlah produk seperti Nankang CSR, Lenso D1-Racing, Lenso 95V, dan Fuel Slayer (Flow Forming). Ada juga akan memberikan berbagai penawaran menarik seperti diskon produk velg up to 30 persen, diskon up to 40 persen untuk paket velg dan ban, program beli 3 ban gratis 1 ban untuk produk Delium, serta hadiah merchandise menarik untuk pembelian ban Continental dan Delium.

(foto: NMAA)

– DNZ Wheels meluncurkan lini produk terbaru dalam kategori IMX Exclusive Release. Dua velg DNZ Wheels akan hadir dalam desain berbeda dengan lingkar diameter 15 inci tipe DNZ Tormenta dan DNZ Roku dengan PCD 4×100. Dengan suguhan warna dan desain orisinal dari DNZ Wheels yang dijual hanya 100 set exlusive di IMX 2022.

(foto: NMAA)

- Turbo Bastard Wheel akan menebar diskon pembelian merchandise T-Shirt Turbo Bastard Wheel dalam program IMX Special Deals dengan suguhan diskon 30 persen. Momen ini juga diikuti dengan penjualan 25 set velg Turbo Bastard ‘Dashing’ edisi kolaborasi terbatas ukuran 15×7 inci dan PCD 4×100 dalam varian warna putih plus Turbo Fan karya karya Muklay dengan harga Rp8,5 juta.

(foto: NMAA)

- Motul Indonesia siap melengkapi jajaran produk IMX Exclusive Realease berupa Car Maintenance & Care dan Motorcycle Maintenance & Care, oli mobil Motul V300 dengan kandungan Ester Core, dan oli khusus mobil Hybrid.

- HSR Wheel siap hadirkan suguhan promo hingga 10 persen selama OLX Autos IMX 2022 dan perilisan produk velg terbaru yang masuk ke dalam program IMX Exclusive Release.

- Torsion Wheels akan mengenalkan dua line-up produk velg aftermarket dari jajaran produk TR Series dan TX Series. Ada juga promo pembelian dan potongan harga dan giveaway dua set velg Torsion.

- Autodistro menjual puluhan velg bergaya JDM di booth mereka dengan promo diskon harga menarik. Deretan velg dari pabrikan ternama sudah dikurasi dan layak digunakan dengan berbagai model dan ukuran.

(foto: NMAA)

- Goodfix Aurocal merilis produk baru stiker PT Series yang menyerupai hasil kelir ulang, kompetisi Kissing The Wrap dan diskon pembelian hingga 30 persen.

- Maxdecal Official suguhkan promo penjualan PPF dan Premium Wrap Vinyl dengan diskon hingga 35 persen sudah termasuk pemasangan.

- Belkote Paints merilis produk baru 1K Primer Surfacer untuk spot repair atau full panel. Selain itu, promo Special Deals berupa diskon 30 persen.

- Hunter Garage memberikan kepada para pengunjung diskon harga mencapai 30 persen, seperti produk seatbelt atau tali sabuk pengaman, dan launching produk bantal mobil Pillow Hunter dengan harga Rp250 ribu sudah dapat 4 pcs.

- Venom Indonesia mengenalkan Procesor Audio 4.6 Limited 20th Venom dan Procesor 2.4 sebagai model entry level lini produk Procesor Audio Pandora series.

- Cool N Lite akan merilis kaca film ketebalan 10 persen untuk pilihan modifikasi mobil harian di Indonesia. Ada juga suguhan promo diskon hingga 35 persen.