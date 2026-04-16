Simpan Ganja 6 Kilogram, Pria di Pancoran Mas Depok tak Berkutik Diciduk Polisi

Ukuran Font Kecil Besar

Niat HF (37) untuk mengedarkan narkotika jenis ganja berakhir di tangan polisi. Pria ini ditangkap jajaran Subdit 1 Unit 4 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, setelah kedapatan menyimpan paket ganja dalam jumlah besar.

Tak tanggung-tanggung, dari tangan HF, polisi menyita barang bukti ganja dengan berat total mencapai 6,2 kilogram (6.203 gram).

Kanit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Joko Arianto, menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari "nyanyian" warga yang resah dengan adanya dugaan peredaran narkoba di lingkungan mereka.

"Berawal dari informasi masyarakat, tim langsung bergerak melakukan penyelidikan. Hasilnya, kami mengamankan HF beserta barang bukti ganja yang cukup banyak, totalnya sekitar 6,2 kilogram," ujar Joko kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Saat penggeledahan dilakukan, HF hanya bisa pasrah. Paket-paket ganja siap edar tersebut ditemukan petugas tersimpan di kediamannya. Kini, pria berusia 37 tahun itu harus melepaskan masa mudanya di balik jeruji besi.

Polisi pun mengimbau agar warga tidak coba-coba menyentuh barang haram tersebut. Selain merusak kesehatan, dampaknya sangat nyata bagi masa depan generasi bangsa.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus bersinergi memberantas narkoba demi lingkungan yang lebih sehat dan aman," tambah Joko.

Saat ini, HF telah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk membongkar dari mana asal ganja tersebut dan siapa saja jaringan yang terlibat di belakangnya.

