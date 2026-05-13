Sinergi Purbaya dan Bahlil Kejar Swasembada Energi hingga Listrik Desa

Barisan kementerian di bawah pemerintahan saat ini semakin solid dalam mengejar target kedaulatan energi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pada Rabu (13/5/2026).

Pertemuan ini fokus membahas penguatan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Fokus utamanya adalah peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), akselerasi program swasembada energi listrik, hingga pemerataan listrik ke pelosok desa.

Dukungan Fiskal Penuh untuk Sektor Energi

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menegaskan komitmen penuh Kemenkeu untuk mengawal setiap langkah strategis yang diambil Kementerian ESDM. Menurutnya, stabilitas energi adalah fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi nasional.

“Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” tegas Purbaya. Ia menilai, sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan sektor energi harus berjalan selaras agar pembangunan nasional tidak terhambat oleh kendala birokrasi maupun pendanaan.

Genjot PNBP dan Swasembada Energi

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambut baik dukungan tersebut. Ia optimistis kolaborasi ini akan mempercepat realisasi agenda besar pemerintah di sektor energi, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penataan kembali potensi ESDM.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan potensi pendapatan negara di sektor ESDM harus dilakukan secara terintegrasi. Hal ini penting agar manfaat dari kekayaan alam Indonesia bisa dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan yang merata.

Target Listrik Desa Jadi Prioritas

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pemerataan akses energi. Program listrik desa menjadi perhatian serius agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam mendapatkan akses energi dasar. Penataan kembali potensi pendapatan negara di sektor ini diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi di wilayah perdesaan.

“Saya bersama Menteri Keuangan Purbaya adalah satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali potensi pendapatan negara yang baik di sektor ESDM,” pungkas Bahlil.

Sinergi dua menteri ini memberikan sinyal positif bagi iklim investasi dan kepastian pembangunan infrastruktur energi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Para pelaku usaha kini menanti langkah konkret dari hasil sinkronisasi kebijakan kedua kementerian strategis tersebut.