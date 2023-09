Singapura dan Thailand Selesaikan RCEP, Mendag Lutfi Dorong Negara Lain

Upaya mendorong kerja sama perdagangan di kawasan ASEAN, melalui ratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) terus dilakukan pemerintah Indonesia.



Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia sebagai koordinator perundingan Regional RCEP, ingin negara-negara anggota ASEAN mempercepat proses ratifikasi. Agar kesepakatan tersebut segera diimplementasikan pada awal 2022.



"Kami menyambut penyelesaian ratifikasi oleh Singapura dan Thailand, dan mendorong negara ASEAN lainnya untuk mempercepat internal domestik ratifikasi. Ini penting untuk memastikan target implementasi RCEP pada awal 2022, bisa tercapai," papar Mendag Lutfi.



Forum ASEAN Economic Minister ke-53, dia menuturkan, membahas status ratifikasi masing-masing negara anggota ASEAN. Untuk Indonesia, saat ini, sudah memasuki tahap pembahasan ratifikasi bersama DPR.



Selain itu, lanjutnya, pertemuan tersebut mencatat perkembangan persiapan yang telah dilakukan Sekretariat Asean dan Interim RCEP Joint Committee dalam mempersiapkan implementasi persetujuan RCEP.



Agenda lain yang dibahas adalah Priority Economic Deliverables (PEDs) Brunei Darussalam sebagai ketua Asean 2021, dan sejumlah isu lainnya mengenai inisiatif dalam mewujudkan integrasi ekonomi di Asean.

"Indonesia mendukung implementasi seluruh prioritas ekonomi Brunei Darussalam di bidang integrasi ekonomi ASEAN di masa keketuaannya," ujar Mendag Lutfi.



Prioritas tersebut di antaranya ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF), Work Plan on the Implementation of the ASEAN Agreement on Electronic Commerce 2021-2025, peluncuran negosiasi FTA Asean-Kanada, serta Framework for Circular Economy for the AEC.



Mendag Lutfi mengangkat perlunya perhatian ASEAN terhadap masalah perdagangan yang diakibatkan tingginya biaya logistik di kawasan. Hal itu juga sejalan dengan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD.



Informasi saja, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani pakta RCEP pada November 2020. Nilai perdagangan negara-negara anggota RCEP, diperkirakan mewakili 29 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Pemerintah Indonesia menilai penandatanganan RCEP menjadi salah satu upaya memulihkan perekonomian nasional dari tekanan pandemi COVID-19.