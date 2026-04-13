Sinner 2026 Vs Djokovic 2015

Ukuran Font Kecil Besar

Jannik Sinner menjadi pemain kedua setelah Novak Djokovic (2015) yang mencapai prestasi ini dengan memenangkan tiga turnamen Masters 1000 pertama musim ini, sekaligus merebut kembali peringkat No. 1 ATP, memasuki minggu ke-67 di puncak peringkat.

Yang lebih penting lagi, dengan kemenangan ini, Sinner menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang memenangkan empat turnamen Masters 1000 berturut-turut, setelah Djokovic dan Rafael Nadal – yang memegang rekor dengan 11 gelar di Monte Carlo.

Perjalanan itu menjadi semakin mengesankan ketika Sinner tidak kehilangan satu set pun dalam perjalanannya memenangkan turnamen Masters 1000 di Paris, Indian Wells, dan Miami, menjadi pemain pertama yang meraih "Sunshine Double" (memenangkan Indian Wells dan Miami Open) tanpa kehilangan satu set pun.

Sinner juga memiliki rekor kemenangan beruntun 17 pertandingan musim ini, 22 kemenangan di level Masters 1000, dan hanya kalah satu pertandingan di Monte Carlo (melawan Tomas Machac), sehingga mengakhiri rekor kemenangan beruntun 37 pertandingan.

Terakhir kali Sinner kalah di turnamen Masters 1000 adalah di Shanghai pada Oktober 2025, ketika ia mengundurkan diri saat melawan Tallon Griekspoor.

Namun perbedaan terbesar dibandingkan tahun 2015 masih terletak pada dominasi yang luar biasa. Novak Djokovic berkuasa mutlak, bukan hanya dalam hal gelar, tetapi hampir dalam rekor yang tak terbendung dan tak terkalahkan.

Pada tahun 2015, Djokovic memenangkan 82 dari 88 pertandingan, memenangkan 3 Grand Slam (hanya kalah di final Roland Garros), 6 Masters 1000 dan ATP Finals, serta mencapai 15 final berturut-turut. Lebih penting lagi, Djokovic mendominasi Roger Federer dan Rafael Nadal, mengubah pertemuan-pertemuan penting mereka menjadi keuntungannya sendiri.

Djokovic tidak hanya menang tetapi juga memaksakan gaya bermain, tempo, dan standarnya kepada seluruh pemain ATP Tour. Pada titik itu, siapa pun yang melangkah ke lapangan untuk menghadapi Djokovic dipaksa untuk beradaptasi, alih-alih bersaing secara setara.

Saat ini, Sinner masih berada dalam persaingan ketat antara dua kuda, yaitu Carlos Alcaraz – di mana setiap kemenangan saja tidak cukup untuk menciptakan jarak yang signifikan.

Yang menjadikan musim 2015 Djokovic sebagai tolok ukur bukanlah awal musimnya, melainkan kemampuannya untuk mempertahankan performa puncak sepanjang musim.

Sinner sudah memiliki fondasi yang kokoh dalam hal performa, gelar, mentalitas, dan konsistensi. Tetapi untuk memasuki "zona bersejarah Djokovic 2015," ia perlu terus melakukan hal tersulit dalam olahraga tingkat atas: mempertahankan dominasi yang konsisten sepanjang musim.

Sinner telah mengulangi pencapaian penting yang sebelumnya diraih oleh Novak Djokovic, tetapi mengulangi pencapaian penting tidak berarti mengulangi seluruh musim yang legendaris.

Jika tahun 2015 bagi Djokovic merupakan pendakian solo ke puncak, maka tahun 2026 bagi Sinner masih merupakan perlombaan bersama Carlos Alcaraz.