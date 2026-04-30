Sinner Catat Sejarah di Tanah Liat Madrid

Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner mencatat sejarah di Madrid Open 2026, sembilan kali mencapai semifinal ATP Masters 1000 setelah menang dari perempat final, Rabu (29/4).

Petenis Italia itu mengalahkan wakil Spanyol berusia 19 tahun, Rafael Jodar 6-2, 7-6(0) untuk mencapai semifinal Madrid untuk pertama kalinya dalam kariernya.

"Tentu saja saya merasakan tekanan, karena sebelum pertandingan saya adalah favorit. Namun pada saat yang sama anda perlu menangani tekanan dengan cara yang sangat baik. Kami berharap untuk pertandingan yang bagus, dan memang demikian yang terjadi," kata Sinner dalam konferensi pers pasca pertandingan, dikutip dari ATP.

Sinner menyebut, lawannya Rafael Jodar merasakan ketegangan ketika pada awal laga. Akan tetapi, Jodar mampu mengendalikan keadaan dan mulai memberikan perlawanan meski akhirnya kalah.

Dia pun mengakui pengalamannya menjadi salah satu faktor penentu kemenangan tersebut."Di Barcelona dia (Jodar-red) memenangi pertandingan. Di Marrakech, saya tahu dia memenangi gelar. Mencapai semifinal di Barcelona, ​​datang ke sini dan mencapai perempat final. Dia sudah menjadi pemain yang sangat solid, dan saya pikir dia telah menunjukkan alasannya. Dia memainkan tenis berkualitas sangat tinggi," ujar Sinner.

Dengan pencapaian tersebut, Sinner menjadi petenis keenam sejak seri itu dimulai pada 1990 yang berhasil mencapai empat besar di semua sembilan turnamen ATP Masters 1000.

Petenis berusia 24 tahun itu bergabung dengan jajaran elite, yakni Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, dan Andy Murray, serta Alexander Zverev, yang telah melengkapi rangkaian lengkap tersebut awal tahun ini di Indian Wells.

Sinner merupakan juara Masters 1000 delapan kali, setelah mengangkat trofi pertamanya di level tersebut di Toronto pada 2023.

Dia telah memenangi empat turnamen Masters 1000 terakhir, yakni Paris, Indian Wells, Miami, dan Monte-Carlo, dan bertekad untuk menjadi petenis pertama yang memenangi lima gelar ATP Masters 1000 berturut-turut.

Sinner, yang saat ini memiliki rekor kemenangan beruntun 26 pertandingan di level ini, menurut indeks menang/kalah ATP Infosys, akan menyelesaikan Career Golden Masters jika ia mengangkat trofi di Madrid dan kemudian Roma bulan depan.

Juara Masters 1000 sebanyak 40 kali, Djokovic, adalah satu-satunya petenis yang telah mencapai prestasi tersebut.

Sinner selanjutnya akan mempersiapkan diri untuk pertandingan semifinal melawan unggulan ke-21 Arthur Fils, yang mengalahkan unggulan ke-11 Jiri Lehecka dengan 6-3, 6-4.