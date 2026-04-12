Sinner Juara Monte Carlo Masters 2026!

Jannik Sinner dari Italia merayakan kemenangan atas Francisco Cerundolo dari Argentina selama pertandingan Babak 16 Besar Tunggal Putra pada Hari Kesembilan Internazionali BNL D'Italia 2025 di Foro Italico pada tanggal 13 Mei 2025 di Roma, Italia. (Foto: Silvia Lore/Getty Images)

Jannik Sinner sukses mengukuhkan dominasinya setelah menundukkan rival bebuyutannya, Carlos Alcaraz, dalam partai final Monte Carlo Masters 2026, Minggu (12/4/2026) malam WIB.

Lewat duel sengit selama 2 jam 15 menit, petenis asal Italia tersebut menang dua set langsung dengan skor 7-6 (5) dan 6-3. Kemenangan ini sekaligus memutus kebuntuan rekor pertemuan mereka dalam empat laga terakhir menjadi imbang 2-2.

Pertarungan Mental di Tengah Angin Kencang

Pertandingan pembuka musim 2026 bagi kedua superstar ini menyuguhkan tontonan kelas dunia.

Alcaraz sebenarnya memulai laga dengan ledakan energi, bahkan sempat unggul break lebih dulu di set pertama. Namun, Sinner menunjukkan mengapa ia disebut sebagai pemain dengan mental baja.

Meski kondisi lapangan sangat berangin dan servisnya tidak dalam performa terbaik, Sinner tetap tenang. Ia perlahan mengejar ketertinggalan dan memaksa terjadinya tie-break. Di titik krusial ini, Sinner tampil lebih rapi dan menutup set pertama dengan skor tipis 7-5.

"Saya melakukan pekerjaan mental yang sangat penting hari ini. Kondisinya sulit, dan saya harus bangkit dari posisi tertinggal," ujar Sinner usai laga.

Memanfaatkan Celah

Memasuki set kedua, Alcaraz mencoba bermain lebih agresif, terutama saat menghadapi servis kedua Sinner. Namun, agresivitas petenis Spanyol itu justru berbuah bumerang. Beberapa kesalahan ganda (double faults) dan pukulan yang kurang akurat mulai muncul akibat tekanan tinggi yang diberikan Sinner.

Sinner yang sudah menemukan ritmenya tak membiarkan momentum hilang. Ia terus menekan hingga akhirnya memastikan gelar juara jatuh ke tangannya. "Sangat penting bagi saya bisa mengalahkan Carlos dengan level permainan seperti ini. Saya merasa semakin nyaman di lapangan," tambahnya.

Rivalitas Masa Depan yang Berlanjut

Meski kalah, Alcaraz menunjukkan kelasnya dengan memberikan ucapan selamat yang hangat kepada Sinner di depan net. Sportivitas keduanya menjadi penutup yang manis bagi turnamen yang dikenal paling elegan di kalender ATP ini.

Kemenangan Sinner di Monte Carlo bukan sekadar trofi tambahan, melainkan pesan kuat bahwa perebutan takhta nomor satu dunia akan menjadi urusan "dua arah" antara dirinya dan Alcaraz.