Sinopsis Death on the Nile, Film Adaptasi Novel Agatha Christie Tayang di Bioskop Indonesia

Film terbaru dari 20th Century Studios “Death on the Nile” yang diadaptasi dari novel legendaris Agatha Christie dengan judul yang sama resmi hadir secara eksklusif di bioskop mulai kemarin Rabu (9/2).

Film misteri penuh dengan konflik emosional dan konsekuensi mematikan yang dipicu oleh cinta obsesif ini disutradarai oleh Kenneth Branagh yang juga kembali memerankan detektif ikonik Hercule Poirot.

"Ini adalah salah satu buku Agatha Christie yang paling rumit; kisah cinta tragis yang memiliki banyak sisi glamor, tetapi sangat rapuh, berbahaya dan destruktif. Tema inilah yang ingin kami sajikan kepada penonton di layar lebar," kata Kenneth Branagh melalui keterangannya, Rabu.

Cerita berlatar tahun 1930-an ini dimulai ketika Simon Doyle (Armie Hammer), pemuda tampan namun memiliki kehidupan yang kurang beruntung, jatuh cinta dan bertunangan dengan Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey) yang terlahir dari kalangan aristokrasi Perancis namun jatuh miskin.

Untuk memulai hidup baru yang mereka impikan, de Bellefort memperkenalkan Doyle kepada teman sekolahnya yaitu Linnet Ridgeway (Gal Gadot) untuk mendapatkan pekerjaan. Ridgeway yang cantik, kaya raya dan menawan, memikat hati Doyle yang lalu memilih meninggalkan de Bellefort untuk menikah dengan Ridgeway.

Beberapa bulan kemudian, pasangan Doyle-Ridgeway melakukan perjalanan dengan kapal pesiar mewah menyusuri Sungai Nil bersama dengan teman dan kerabat Ridgeway yang menyimpan banyak rahasia.

Di saat yang bersamaan, pasangan tersebut bertemu dengan detektif terkenal, Hercule Poirot, yang juga sedang berlibur dan melakukan perjalanan ke Mesir.

Cerita tentang pasangan yang terlihat sempurna ini seketika berubah saat terjadi pembunuhan yang menggemparkan, dan Hercule Poirot harus bertindak dalam menemukan dalang dari peristiwa tragis tersebut.

Berlatar di pemandangan indah gurun yang luas dan megahnya piramida Giza, kisah dramatis tentang cinta yang berakhir nahas ini menampilkan sekelompok turis kosmopolitan yang elegan dengan cerita yang dipenuhi oleh misteri dan kejutan yang akan membuat penonton penasaran sampai akhir.

Para pembuat film juga sangat beruntung dapat bekerja langsung dengan kerabat dari sang penulis legendaris, Matthew Prichard (“Poirot”) dan James Prichard (“Murder on the Orient Express”) dari Agatha Christie Estate yang memberikan arahan dan saran bagaimana “Death on the Nile” dapat dikemas menjadi film pilihan penonton di awal tahun 2022 ini.

“Death on the Nile” dibintangi oleh Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders dan Letitia Wright.