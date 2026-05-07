Sinyal Damai Menguat: AS-Iran Semakin Dekat Akhiri Perang

Angin segar berembus dari meja perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Setelah terlibat dalam konflik bersenjata sejak akhir Februari lalu, kedua negara kini dikabarkan berada di ambang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) satu halaman yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara resmi.

Laporan Axios pada Rabu (6/5/2026) menyebutkan bahwa draf kesepakatan ini tidak hanya menargetkan gencatan senjata, tetapi juga menetapkan kerangka kerja awal untuk negosiasi nuklir yang lebih mendalam. Pihak Washington kini tengah menunggu respons Teheran dalam tenggat waktu 48 jam ke depan.

Pertaruhan di Jalur Selat Hormuz

Dalam draf nota kesepahaman yang terdiri dari 14 poin tersebut, kedua belah pihak dipaksa untuk saling melakukan konsesi besar. Iran diminta untuk menangguhkan seluruh aktivitas pengayaan nuklirnya. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat bersedia mencabut sanksi ekonomi yang mencekik dan membebaskan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan.

Poin krusial lainnya adalah pelonggaran blokade di Selat Hormuz. Jalur urat nadi energi dunia ini akan dibuka secara bertahap untuk memastikan kelancaran transit komoditas global. Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah menunda operasi militer baru di wilayah selat tersebut guna menjaga momentum perundingan yang tengah menunjukkan progres positif.

Kushner dan Witkoff di Balik Layar

Proses negosiasi ini kabarnya dikomandani oleh dua orang kepercayaan Trump, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bersama sejumlah pejabat senior Iran, mereka terus menggodok detail kesepakatan, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui mediator internasional.

Rancangan ini juga mencakup masa negosiasi selama 30 hari yang akan difokuskan pada tiga isu utama: pembukaan kembali Selat Hormuz secara total, pembatasan permanen program nuklir Iran, serta pencabutan sanksi AS secara menyeluruh. Jika berjalan mulus, perundingan lanjutan ini kemungkinan besar akan digelar di Islamabad atau Jenewa.

Ganjalan Durasi Moratorium Nuklir

Meski kesepakatan sudah di depan mata, ganjalan utama masih membayangi durasi moratorium pengayaan nuklir Iran. Teheran bersikeras pada jangka waktu 5 tahun, sementara Washington menuntut komitmen hingga 20 tahun. Kabar yang beredar menyebutkan kompromi kemungkinan akan berada di angka 12 hingga 15 tahun.

Namun, pihak Gedung Putih tetap memberikan peringatan keras. Amerika Serikat menegaskan tidak akan ragu untuk kembali memberlakukan blokade laut atau melanjutkan aksi militer jika perundingan ini gagal mencapai hasil nyata dalam waktu dekat. Dunia kini menanti respons Teheran dalam 48 jam krusial ini.