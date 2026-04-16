Sinyal Damai Trump-Iran: China Beri Dukungan, Tekankan Solusi Diplomatik

China menyambut baik rencana Presiden AS Donald Trump untuk melanjutkan perundingan dengan Iran di Pakistan. (Foto: Shutterstock)

Eskalasi panas di Timur Tengah mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah China secara terbuka menyambut baik rencana Amerika Serikat (AS) untuk kembali ke meja perundingan dengan Iran. Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi stabilitas kawasan yang sempat mendidih dalam beberapa pekan terakhir.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa Beijing mendukung penuh setiap upaya yang bertujuan mengakhiri konflik. Secara khusus, China memberikan apresiasi kepada Pakistan yang telah mengambil peran krusial sebagai mediator gencatan senjata antara Washington dan Teheran.

"China menyambut baik semua upaya yang kondusif untuk mengakhiri konflik. Kami memuji Pakistan karena telah menengahi gencatan senjata sementara AS-Iran dan menjalankan peran mediasi yang adil serta seimbang," ujar Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (15/4/2026).

Empat Poin Usulan Xi Jinping

Dalam kesempatan tersebut, Guo mengungkapkan bahwa Presiden Xi Jinping telah menyampaikan empat poin usulan strategis untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Usulan ini sebelumnya telah dibahas bersama Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Empat prinsip utama tersebut meliputi:

Komitmen pada prinsip hidup berdampingan secara damai. Menghormati kedaulatan nasional. Menjunjung tinggi supremasi hukum internasional. Pendekatan seimbang terhadap pembangunan dan keamanan.

"Usulan ini mencerminkan posisi konsisten China dalam mempromosikan dialog untuk menyelesaikan perbedaan," tambah Guo.

Pasang Surut Tensi Washington-Teheran

Hubungan kedua negara sempat berada di titik nadir menyusul serangan AS dan Israel ke sejumlah target di Iran pada 28 Februari lalu. Iran merespons dengan serangan balasan ke fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Meski sempat ada upaya gencatan senjata dua pekan pada Sabtu (11/4/2026) di Islamabad, perundingan tersebut sempat dinyatakan gagal oleh Wakil Presiden AS, JD Vance, pada keesokan harinya. Kegagalan itu bahkan memicu Trump untuk memerintahkan blokade total Selat Hormuz yang berlaku efektif sejak Senin (13/4/2026).

Namun, dinamika berubah cepat. Pada Selasa (14/4/2026), Presiden Donald Trump memberikan sinyal putaran baru negosiasi yang direncanakan berlangsung di Pakistan dalam waktu dekat.

Ambisi 'Big Deal' ala Trump

Wakil Presiden JD Vance, yang kemungkinan besar akan kembali memimpin delegasi AS, menegaskan bahwa Trump tidak sedang mencari 'kesepakatan kecil'. Trump menginginkan perubahan fundamental dalam hubungan kedua negara.

"Dia (Trump) ingin membuat kesepakatan besar. Penawarannya sangat sederhana: jika Iran bersedia bertindak seperti negara normal, maka kami bersedia memperlakukan Iran secara ekonomi seperti negara normal," tegas Vance.

Kini, dunia menunggu apakah meja diplomasi di Pakistan mampu meredam dentum meriam di Teluk, atau justru kembali menemui jalan buntu.