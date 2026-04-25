Sistem Karcis Bikin PAD Parkir Jakarta Rugi Puluhan Miliar

Parkir liar jelang laga Persija Jakarta kontra PSIM Yogyakarta tumbuh subur di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025). (Foto: Inilah.com/Haris Muda).

Ukuran Font Kecil Besar

Kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir terungkap dan menjadi sorotan. Penggunaan sistem manual berupa karcis sobekan di sejumlah titik parkir dinilai menjadi celah utama yang memicu potensi kehilangan pendapatan.

Temuan ini mencuat dari pembahasan dan peninjauan Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD DKI, yang menemukan masih banyak pengelolaan parkir dilakukan secara konvensional dan minim pengawasan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, mengatakan sistem manual membuka ruang penyimpangan karena tidak adanya kontrol yang kuat dari pemerintah.

"Banyak parkir masih menggunakan karcis sobekan. Ini sangat berpotensi tidak disetorkan ke kas daerah," kata Afni pada inilah.com, Sabtu (25/4/2026).

Ia mengungkapkan, potensi pendapatan dari sektor parkir sebenarnya bisa mencapai sekitar Rp125 miliar. Namun realisasi yang masuk ke kas daerah jauh di bawah angka tersebut.

"Selisihnya bisa puluhan miliar. Ini yang harus ditelusuri lebih lanjut," ujarnya.

Menurutnya, lemahnya pengawasan terjadi karena seluruh proses, mulai dari penjualan karcis hingga pelaporan pendapatan, masih dikuasai oleh pengelola parkir.

"Yang menjual karcis dia, yang membuat laporan juga dia. Pemerintah tidak punya kontrol yang kuat," ucapnya.

Selain itu, ditemukan pula ketidakkonsistenan data setoran parkir. Fluktuasi angka yang tidak wajar dinilai menjadi indikasi adanya persoalan dalam sistem pengelolaan.

"Angkanya bisa naik turun tanpa kejelasan. Ini memicu kecurigaan," terangnya.

Persoalan lain yang disorot adalah tarif parkir di sejumlah pusat perbelanjaan yang belum mengalami penyesuaian selama bertahun-tahun, sehingga turut memengaruhi potensi penerimaan daerah.

Untuk menutup celah kebocoran, pemerintah daerah didorong segera beralih ke sistem pembayaran non-tunai agar alur transaksi lebih transparan dan mudah diawasi.

Selain itu, penguatan regulasi melalui peraturan daerah juga dinilai penting agar pengelolaan parkir memiliki dasar hukum yang lebih tegas, mulai dari pengaturan tarif, sistem hingga mekanisme pengawasan.

Pembenahan menyeluruh terhadap sistem parkir dinilai menjadi langkah krusial untuk mengoptimalkan PAD sekaligus menutup potensi kebocoran yang selama ini terjadi.