Sistem Ketenagakerjaan Belum Adil, NasDem Desak DPR-Pemerintah Penuhi Tuntutan Buruh

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, angkat bicara terkait aksi ribuan buruh di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Aksi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ketenagakerjaan di Indonesia belum terselesaikan.

Dalam aksi itu, buruh menuntut pengesahan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, penghapusan sistem outsourcing, serta perbaikan kebijakan upah.

Nurhadi mengingatkan pemerintah dan DPR agar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut. Ia menilai, sebagian besar tuntutan buruh merupakan isu lama yang hingga kini belum menemukan solusi.

“Gelombang aksi ini bukan sekadar demonstrasi, tetapi akumulasi kekecewaan buruh terhadap sistem ketenagakerjaan yang belum adil. Negara tidak boleh tutup telinga,” ujar Nurhadi di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, persoalan outsourcing dan kebijakan upah merupakan isu struktural yang terus berulang tanpa penyelesaian komprehensif. Praktik outsourcing yang tidak terkendali, kata dia, menciptakan ketidakpastian kerja sekaligus melemahkan perlindungan tenaga kerja.

Nurhadi menambahkan, DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Ketenagakerjaan yang telah dibentuk harus bekerja serius untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada pekerja.

“Panja Ketenagakerjaan harus menjadi instrumen nyata untuk menghadirkan regulasi yang sesuai dengan kondisi riil pekerja, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang harus segera ditindaklanjuti melalui penyusunan UU baru.

Menurutnya, regulasi ke depan harus mampu menjamin kepastian kerja, perlindungan yang adil, serta peningkatan kesejahteraan buruh.

“Jangan hanya fokus membuka lapangan kerja, tetapi abaikan kualitasnya. Pekerjaan dengan upah rendah dan tanpa kepastian bukan solusi,” jelasnya.

Ia memastikan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal proses penyusunan UU Ketenagakerjaan agar aspirasi buruh terakomodasi. “Aspirasi buruh harus menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan. Negara harus hadir dan memberikan keadilan,” pungkasnya.

2 Tuntutan Buruh

Pada Kamis (16/4), ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Presiden FSPMI, Suparno mengatakan, aksi ini diikuti buruh yang berasal dari wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Ada dua tuntutan utama dalam aksi. Pertama, mendesak DPR RI segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru. Kedua, menolak praktik outsourcing serta upah murah.

"Segera sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi 168 tahun 2024 lalu. Kedua adalah hapus outsourcing dan tolak upah murah," kata Suparno.

Ia menyinggung proses pembahasan UU Ketenagakerjaan yang menurutnya lamban. Dikatakan, buruh belum melihat adanya naskah akademik untuk menyusun UU tersebut.

"Padahal kalau pembuatan undang-undang baru maka naskah akademik menjadi wajib, tapi sampai hari ini kami belum melihat mana naskah akademiknya apalagi tentang bagaimana pembahasannya," katanya.

