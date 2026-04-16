Siswa Taruna Nusantara Dapat Pembekalan Kepemimpinan di Istana

Puluhan siswa SMA Taruna Nusantara dari kampus Magelang (Jawa Tengah), Cimahi (Jawa Barat), dan Malang (Jawa Timur) mengikuti program 'Istana untuk Anak Sekolah' di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini memberikan pengalaman langsung kepada pelajar untuk mengenal pusat pemerintahan sekaligus memperkuat pemahaman tentang kepemimpinan dan cita-cita.

Sejak pagi, para siswa diajak berkeliling kompleks istana, mulai dari Istana Merdeka hingga Istana Negara. Mereka diperkenalkan pada sejarah bangsa, proses pengambilan keputusan negara, hingga peran strategis istana dalam diplomasi dan pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam sambutannya menyampaikan Prabowo menempatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci kemajuan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran akan konsekuensi dalam meraih cita-cita.

“Kau ingin kimia 10 nilainya atau 100 ya kau harus sadar, harus belajar, enggak bisa (kalau) enggak belajar. Apapun kau mau masuk TNI, mau masuk Polri, ya kau harus sadar dengan konsekuensinya. Ya harus belajar, ya harus kuat lari, kau pelajari itu syarat atau tesnya,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengingatkan para siswa merupakan generasi terpilih yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.

“Mulai hari ini sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir camkanlah di dalam hatimu bahwa kau, kau memang terpilih dan dipilih untuk mengabdi kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti pentingnya kepekaan sosial dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Ia mengingatkan para siswa agar tidak bersikap apatis dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan apatis, kenali lingkunganmu, kenali kanan kirimu. Kalau perlu kamu tahu berapa jumlah daun dalam pohon yang ada di depan gerbang. Sampai segitu hal-hal yang sifatnya detail,” ucap Sugiono.

Menutup kegiatan, Sugiono mendorong para siswa untuk berani bermimpi besar dan menjadikannya sebagai komitmen pribadi.

“Jadikan apa yang kalian dapatkan selama ada di lingkungan Istana Merdeka ini sebagai satu inspirasi buat kalian,” tuturnya.

“Bermimpilah setinggi-tingginya jangan dibatasi, mumpung kalian mimpi silahkan. Karena segala sesuatu itu mulainya dari mimpi. Semua keberhasilan itu mulainya dari mimpi,” tambahnya.

