Siswono dan Enggar Masih Kader NasDem

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G. Plate menegaskan, Siswono Yudo Husodo dan Enggartiasto Lukita masih kader NasDem. Kedua kader senior itu disebut-sebut mundur dari partai terkait keputusan deklarasi calon presiden (capres). Plate menilai informasi tersebut sebatas gosip.

"Jangan sampai ruang publik kita diisi dengan gosip-gosip, rumor begitu, kan sayang. Lebih baik diisi dengan yang bermanfaat," kata Plate, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/11/2022).

Menurutnya, Siswono dan Enggar rutin bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh untuk berdiskusi. Keduanya juga masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem.

"Sepengetahuan saya, sampai saat ini enggak ada masalahnya (di NasDem). Sepengetahuan saya sampai saat ini Pak Sis masih tetap sebagai anggota NasDem, begitu pula Pak Enggar," tegasnya.

Menkominfo meminta demokrasi yang berjalan sekarang ini diisi dengan informasi-informasi yang positif. Khususnya berkaitan dengan upaya-upaya membangun kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum. Informasi seputar itu penting untuk disuarakan pada tahap menjelang Pemilu 2024 ini.

Plate menilai, berjalannya demokrasi butuh kematangan dan kedewasaan. Maka dia meminta para pihak tidak membuat atau merancang skenario untuk memperkeruh situasi. "Jangan membuat frame-frame yang tidak semestinya. Too good to be true, atau too bad to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya sebagai kebenaran atau terlalu buruk juga ceritanya sehingga sulit dipercaya juga kebenarannya," pungkasnya.