Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Libatkan 4 Mobil di Malaysia, Begini Kondisinya

Kabar kurang mengenakkan datang dari penyanyi kondang Siti Nurhaliza. Pelantun lagu Cindai ini baru saja mengalami kecelakaan beruntun di Kilometer 14,2, Jalan Tol MEX, Malaysia. Siti dilaporkan mengalami luka memar dan bengkak di bagian kakinya.

Rozi Abdul Razak, sang manajer, menjelaskan kronologi insiden tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Rozi, kecelakaan terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang setelah Siti tampil di RedQ AirAsia, Sepang.

"Banyak orang telah menghubungi kami menanyakan tentang Siti. Kami berada di dua mobil setelah tampil di RedQ AirAsia Sepang dan saat melewati Jalan Tol MEX di KM14,2, terjadi kecelakaan," ujar Rozi Abdul Razak, dikutip dari bharian, Sabtu (18/4/2026).

Insiden ini melibatkan sedikitnya empat mobil. Beruntung, meski melibatkan banyak kendaraan, Rozi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Siti yang berada di salah satu mobil terdampak langsung dievakuasi oleh timnya agar segera mendapatkan penanganan medis.

"Kami mengeluarkan Siti Nurhaliza dari mobil yang mengalami kecelakaan dan membawanya ke kendaraan kami,” kata Rozi.

Saat ini, Siti sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Rozi juga meminta doa dari para penggemar agar kondisi sang diva segera pulih.

“Siti dibawa ke rumah sakit. Ia mengalami memar dan bengkak di kakinya. Alhamdulillah, semuanya selamat dan terima kasih atas doa semua orang," tandasnya.