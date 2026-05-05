8 Situs Nonton Anime yang Legal, Ada yang Gratis!

Anime adalah animasi atau karya seni gambar bergerak yang berasal dari Jepang. Secara internasional, istilah ini merujuk pada semua jenis animasi yang secara spesifik buatan Jepang.

Ada begitu banyak penggemar anime di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Saking populernya, banyak platform streaming di Indonesia kini mulai menghadirkan serial anime.

Bahkan untuk meningkatkan jumlah penggunanya, mereka berlomba-lomba menghadirkan serial anime gratis yang bisa dinikmati semua orang dengan bebas.

Rekomendasi Situs Nonton Anime yang Legal

1. YouTube

Di YouTube, ada beberapa channel resmi yang memegang lisensi tayang untuk beberapa judul anime yang bisa diakses secara gratis dan berbayar.

Layaknya menonton video YouTube pada umumnya, bagi pengguna akun basic, tetap akan disuguhkan iklan yang cukup mengganggu.

Jika ingin bebas menonton, harus upgrade akun menjadi YouTube Premium dengan harga berkisar Rp59.000 per bulan.

Kabar buruknya, jika ingin menonton konten eksklusifnya, kamu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjadi member di kanal YouTube tersebut.

2. iQiYi

iQiYi menjadi salah satu platform streaming yang populer bagi penggemar anime di Indonesia karena koleksinya yang banyak dan sangat up-to-date.

Ada beberapa judul anime yang dapat ditonton secara gratis, ada pula yang memberi akses terbatas, dan full berbayar untuk judul-judul ternama atau serial yang sedang berlangsung.

Harga berlangganannya cukup murah, mulai dari Rp10 ribuan per minggu hingga Rp59 ribuan per bulan.

3. BiliBili

BStation adalah platform andalan komunitas penggemar anime untuk menonton serial favortnya. Koleksi di platform ini sangat lengkap dari berbagai genre, mulai dari Isekai, Harem, hingga Ecchi.

Di sini, penonton bisa menikmati banyak judul secara gratis. Jika ingin menonton konten eksklusif, harus membayar biaya berlangganan mulai dari Rp10 ribuan untuk paket mingguan hingga Rp200 ribuan untuk paket tahunan.

4. Netflix

Netflix sekarang menghadirkan sejumlah anime populer yang sedang hits di kalangan anak-anak muda.

Meski belum lengkap, Netflix bisa menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin menonton serial anime favoritnya dengan kualitas terbaik.

Hal yang disayangkan, tidak ada opsi gratis di sini. Jika ingin menonton, kamu harus berlangganan dengan harga Rp54.000 hingga Rp184 ribu per bulan (disesuaikan dengan jumlah device dan kualitas video).

5. Vidio

Vidio dikenal sebagai platform streaming khusus untuk acara olahraga. Tetapi, platform ini juga menghadirkan serial anime dari judul-judul yang terkenal dan yang sedang tayang.

Koleksinya memang terbatas, tapi pengguna bisa menonton beberapa serial anime secara gratis.

Ada juga serial anime eksklusif yang hanya bisa diakses oleh akun premium yang membayar langganan mulai dari Rp39 ribu per bulan.

6. Crunchyroll

Crunchyroll merupakan “raja”-nya situs streaming anime dengan koleksi judul dan genre terlengkap.

Pengguna bisa menonton beberapa serial anime secara gratis atau akses terbatas. Jika ingin menikmati konten yang lebih banyak, bisa upgrade akun menjadi Premier dengan membayar langganan mulai dari Rp30 ribuan per bulan.

7. Viu

Selain drama Korea, Viu juga menghadirkan serial anime dengan genre action, adventure, hingga drama.

Di platform ini, tersedia banyak judul yang bisa ditonton secara gratis dengan selingan iklan.

Untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman, kamu bisa beralih ke akun premium dengan tarif mulai dari Rp10 ribuan per minggu hingga Rp30 ribuan per bulan.

8. WeTV

Selain konten drama Asia, WeTV juga menyediakan koleksi anime dan donghua yang cukup lengkap. Genre yang tersedia lebih beragam, mulai dari fantasy, martial arts, hingga romance.

Sebagian serial bisa dinikmati secara gratis dengan selingan iklan. Namun, jika ingin menonton tanpa hambatan, tersedia opsi akun VIP dengan harga mulai dari Rp25 ribu per bulan.