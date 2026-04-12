Berperan Besar di Skandal Petral, Seret Pulang Riza Chalid Harga Mati

Ilustrasi: Mohammad Riza Chalid atau Muh, raja minyak berjuluk The Godfather Gasoline yang masih buron.

Teka-teki keberadaan sang raja minyak M. Riza Chalid (MRC) mulai menemui titik terang. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah pasang kuda-kuda untuk menyeret buronan kakap kasus korupsi minyak mentah Pertamina dan Petral tersebut kembali ke tanah air.

Eks anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi, mendesak aparat tak sekadar menebar janji, tapi benar-benar memulangkan Riza. Menurutnya, kepulangan Riza adalah kunci untuk membongkar kotak pandora mafia migas yang sudah lama mengendap.

”Saya harap Riza bisa didatangkan ke Indonesia, karena diduga perannya besar sekali. Saya berharap ada penegakan hukum,” kata Fahmy, Minggu (12/4/2026).

Fahmy tak menampik jika kasus ini terkesan jalan di tempat. Ia menyoroti bagaimana sebelumnya KPK pun sempat dibuat pusing karena markas Petral berada di Singapura. Ia pun menyentil dugaan keterlibatan Riza dalam setiap proses tender BBM di masa lalu.

”Jadi memang kasus lama, hampir tidak ada penetapan tersangka termasuk kepada Riza Chalid. Semua pengadaan BBM, ditengarai didukung Riza Chalid lewat bidding.”

Fahmy mengingatkan, rekomendasi pembubaran Petral dan penghapusan Premium sudah dilakukan karena keduanya dianggap menjadi lahan basah pemburu rente. "Kedua rekomendasi tersebut akhirnya memang dijalankan," tambahnya.

Sementara itu, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengaku sudah mengantongi koordinat persembunyian Riza di luar negeri. Meski begitu, Febrie memilih tutup mulut soal lokasi pastinya agar buruannya itu tidak kembali melicinkan kaki.

"Jangan dibuka lah (keberadaan Riza Chalid). Nanti dia lari lagi. Tetapi posisinya kita sudah mengetahui. Dan kita sudah meminta interpol untuk menangkapnya," ujar Febrie di Jakarta.

Menurut Febrie, status tersangka ini menjadi senjata bagi penyidik untuk melacak hingga menyita aset-aset Riza yang tersebar, baik di dalam maupun luar negeri.

"Yang jelas tumpuannya itu sekarang ada di Interpol. Dengan penetapan tersangka, ini semuanya akan berkembang, dan setidaknya aset-aset milik yang bersangkutan tetap akan kita kejar," tegas Febrie.

Riza Chalid kini terhimpit dua kasus besar, dugaan korupsi pengadaan minyak Pertamina 2018-2022 yang disertai jeratan pencucian uang (TPPU), serta skandal Petral periode 2008-2015.

Pelariannya yang dimulai sejak Februari 2025 kini terasa makin sempit. Apalagi, orang-orang terdekatnya mulai bertumbangan di pengadilan. Mulai dari sang anak, Kerry Adrianto yang divonis 15 tahun penjara, hingga adik iparnya, Irawan Prakoso yang juga telah menyandang status tersangka.

