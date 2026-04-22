Skema Cuci Uang Terbongkar, Aset Eks Pejabat MA Disembunyikan Lewat 'Paper Company'

Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar usai menjalani pemeriksaan di KPK terkait aliran dana mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, Senin (15/12/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik pencucian uang yang melibatkan eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Aset yang diduga berasal dari kejahatan disamarkan melalui sejumlah perusahaan kertas (paper company).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, temuan itu berawal dari pengembangan perkara setelah produser film Sang Pengadil, Agung Winarno, ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Tim penyidik berhasil menemukan perusahaan bayangan yang digunakan untuk menyamarkan aset," kata Syarief, Rabu (22/4/2026).

Dalam penggeledahan, penyidik menyita sekitar 1.046 dokumen serta berbagai aset bernilai besar. Barang bukti tersebut meliputi kebun sawit, rumah dan bangunan, perusahaan, hotel, hingga uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain itu, turut diamankan deposito, mobil mewah, dan emas batangan.

Kejagung menduga aset-aset tersebut merupakan hasil kejahatan yang sengaja disembunyikan melalui skema perusahaan cangkang. Modus ini diduga digunakan Zarof untuk mengaburkan asal-usul kekayaan, termasuk dalam kaitannya dengan dugaan praktik makelar perkara saat masih menjabat di Mahkamah Agung.

Penyidik memastikan penelusuran masih terus berlanjut. Sejumlah dokumen yang disita diyakini mengarah pada aset lain yang belum terungkap.

"Penyidik masih akan terus memburu aset-aset yang diduga disembunyikan," ujar Syarief.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Zarof Ricar dan Agung Winarno sebagai tersangka TPPU. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari dugaan praktik makelar kasus di lingkungan Mahkamah Agung.

