Skuad Prancis Piala Dunia 2026: Muani dan Camavinga Dicoret, Mateta Kejutan Deschamps

Didier Deschamps resmi mengumumkan skuad 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengumuman Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) pada Kamis, 14 Mei, diwarnai sejumlah kejutan — termasuk absennya nama-nama besar yang sebelumnya menjadi andalan Les Bleus.

Ini sekaligus menjadi turnamen terakhir Deschamps sebelum mundur dari jabatan pelatih kepala. Ia berambisi membawa Prancis ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Muani dan Camavinga Jadi Korban

Dua nama besar yang paling mengejutkan absen adalah Randal Kolo Muani dan Eduardo Camavinga. Muani, penyerang PSG, ditinggal setelah tampil buruk selama masa pinjaman di Tottenham Hotspur. Camavinga, gelandang Real Madrid, juga dicoret karena kesulitan mendapatkan tempat reguler di starting line-up Los Blancos musim ini.

Mateta Kejutan, Generasi Muda Bersinar

Di antara nama-nama yang masuk, Jean-Philippe Mateta menjadi kejutan terbesar. Striker Crystal Palace yang baru mengantongi tiga caps itu dipanggil untuk bergabung dengan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele di lini serang. Generasi muda seperti Michael Olise, Desire Doue, dan Rayan Cherki — yang tampil memukau di Liga Inggris bersama Manchester City musim ini — juga masuk hitungan Deschamps.

Di lini tengah, N'Golo Kante yang kini bermain untuk Fenerbahce akan menjalani Piala Dunia ketiganya, bahu-membahu bersama Manu Kone, Warren Zaire-Emery, dan Aurelien Tchouameni. Barisan pertahanan diperkuat delapan bek termasuk William Saliba, Ibrahima Konate, dan Malo Gusto. Tiga posisi kiper dipercayakan kepada Mike Maignan, Brice Samba, dan Robin Risser.

Grup I dan Jadwal Prancis

Prancis tergabung dalam Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Les Bleus memulai kampanye mereka pada 17 Juni melawan Senegal di Stadion MetLife, East Rutherford.

Sebelum bertolak ke Amerika, Prancis akan menjalani dua laga uji coba — melawan Pantai Gading pada 5 Juni dan Irlandia Utara pada 9 Juni.

Skuad Lengkap Timnas Prancis Piala Dunia 2026:

Kiper: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), L. Hernandez (PSG), T. Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Muenchen).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Muenchen), Marcus Thuram (Inter Milan).