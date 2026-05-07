Skuad PSBS Biak Ancam Mogok Main Gara-gara Gaji Nunggak 4 Bulan!

Ukuran Font Kecil Besar

Menjelang laga krusial PSBS Biak melawan Dewa United dalam lanjutan Super League 2025-2026, internal tim justru memanas.

Bukan karena taktik, melainkan karena hak dasar para pemain yang belum terpenuhi.

Seluruh penggawa tim berjuluk "Badai Pasifik" tersebut melontarkan ancaman keras: mereka akan mogok latihan hingga menolak turun ke lapangan jika manajemen tidak segera melunasi tunggakan gaji selama empat bulan.

Keputusan Bulat di Meja Rapat

Ancaman ini bukan sekadar gertakan sambal. Keputusan tersebut lahir dari pertemuan emosional antara pemain, staf ofisial, dan pelatih pada Selasa (5/5/2026) malam WIB.

Dalam pertemuan itu, satu suara bulat keluar: manajemen wajib menyelesaikan hak mereka sebelum kompetisi berakhir Mei ini.

Pemain senior PSBS, Nelson Alom, menjadi penyambung lidah rekan-rekannya. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa semangat bertanding para pemain sudah mencapai titik nadir akibat masalah finansial ini.

"Kami minta gaji yang tertunggak ini dilunasi, baru kami mau main lawan Dewa United. Ini sudah menjadi keputusan bersama," tegas Nelson pada Kamis (7/5/2026).

Nelson juga mengingatkan manajemen agar tidak "main mata" dengan anggaran klub."Gaji pemain dulu, jangan dipergunakan untuk kepentingan lain. Itu harus jadi prioritas," tambahnya.

Bukan Hanya Gaji, Kursi Pelatih Juga Digoyang

Menariknya, krisis ini merembet ke persoalan teknis. Di tengah tuntutan gaji, para pemain secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya kepada sang juru taktik, Marian Mihail.

Nelson menyebut skuad PSBS sudah tidak menginginkan pelatih asal Rumania itu kembali menangani tim di sisa musim."Kami juga sudah tidak mau Coach Mihail kembali," cetusnya singkat tanpa merinci lebih lanjut alasan penolakan tersebut.

Manajer Tim Pasang BadanMelihat kondisi ruang ganti yang "meledak", Manajer PSBS Biak, Alex Yarangga, tak menampik situasi pelik ini. Ia mengaku berada di posisi sulit namun memahami sepenuhnya penderitaan para pemain.

"Iya benar, mereka tidak mau main dan latihan. Saya sebagai manajer akan meneruskan aspirasi ini ke dewan direksi. Apalagi kompetisi sudah mau habis bulan ini, hak pemain dan ofisial harus segera selesai," ujar Alex.

Kini, bola panas ada di tangan dewan direksi PSBS Biak. Jika hingga hari ini, Kamis (7/5/2026), belum ada hitam di atas putih soal kepastian pembayaran, laga kontra Dewa United dipastikan terancam batal, dan nama besar PSBS Biak di kancah sepak bola nasional pun menjadi taruhannya.