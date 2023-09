Genre Slice of Life: Makna hingga Rekomendasi Tontonan

Bagi Anda yang menikmati anime atau membaca komik Jepang pasti tidak asing dengan genre ‘Slice of life’. Betul sekali, slice of life merupakan salah satu dari genre yang populer saat ini. Lantas, apa sebenernya arti slice of life?

Arti Slice of Life

Jika diterjemahkan, slice of life artinya potongan kehidupan. Dan cerita yang diangkat dari jenis genre ini yaitu mengisahkan cerita dari pengalaman berikut masalahnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Karena berisikan cerita dari pengalaman hidup sehari-hari, alur hingga latar yang dibangun juga dibuat sama dengan lingkungan yang sudah kita kenal. Sehingga terlihat natural dan cukup ringan untuk diikuti.

Genre ini biasanya akan memfokuskan hubungan antar karakter dalam cerita yang akhirnya tercipta ikatan emosional. Maka tak jarang, genre slice of life terdapat nuansa romantisnya juga.

Tangkapan layar dari anime Barakamon: Youtube/Anime UK

Tentang Slice of Life

Istilah slice of life ini sebenarnya sudah lama muncul, yaitu sekitar tahun 1890 dan 1895. Awalnya berasal dari frasa yang umum dipakai dalam pementasan drama, seperti drama oleh Jean Jullien dengan judul The Serenade. Setelah itu, baru berkembang dan menjadi populer dalam komik Jepang dan film anime.

Popularitas Genre Slice of Life dalam Anime dan Komik

Popularitas genre ini mulai meningkat di era 80-an. Sebenarnya, pengembangan genre slice of life dalam anime dan komik Jepang tidak serta merta mengambarkan realitas kehidupan saja. Banyak dari anime atau komik dengan genre ini yang juga memasukan unsur lain, seperti romance bahkan fantasi.

Menurut Masayuki Nishide, produser film anime A Silent Voice, “Untuk membuat film bergenre slice of life, fantasi terkadang dibutuhkan sebagai sarana untuk mengekspresikan realitas dalam kondisi tertentu jika memungkinkan”.

Tidak hanya Jepang saja yang sering memproduksi anime atau komik bergenre slice of life. Saat ini, banyak juga film Hollywood hingga drama korea yang mengunakan genre ini.

Tanggapan dari para penonton juga beragam untuk genre yang satu ini. Ada yang merasa kurang cocok, tapi banyak juga yang suka karena jalan ceritanya yang cukup ringan.

Film bergenre slice of life menawarkan kesederhanaan yang menyenangkan, artinya jarang terdapat alur, elemen plot dan konflik yang menegangkan. Alurnya dibuat mengalir begitu saja dan jauh dari hal-hal yang berisiko.

Kesederhanaan yang disajikan akan membuat penonton/pembaca tidak perlu pusing memikirkan konflik yang melibatkan emosi sampai membuat jatung berdebar. Cukup duduk dengan tenang, nikmati alur cerita sampai selesai.

Rekomendasi Anime, Manga, dan Drakor bergenre Slice of Life

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi anime, manga, dan drakor dengan genre slice of life yang seru untuk ditonton:

1. Barakamon

Gambar: Youtube/All The Time

Barakamon menceritakan seorang ahli kaligrafi yang mengasingkan diri ke sebuah pulau karena ulahnya sendiri. Untuk keberlangsungan hidupnya, ia terpaksa tinggal di sebuah pedesan bersama orang-orang baru.

2. K-On!

Tangkapan layar dari anime K-On!: Youtube/Daniel Nisanov

K-On! bercerita tentang kehidupan anak SMA yang hampir bubar karena ekskul musik mereka kekurangan anggota. Sampai datang Yui dan menghidupkan suasana ekskul musik menjadi menyenangkan karena ulahnya.

3. My Liberation Note

Cover trailer dari drama Korea My Liberation Note. Tangkapan layar: Youtube/Netflix Indonesia

Drama korea yang tayang tahun 2022 ini menceritakan tentang Yeom bersaudara (Yoem Mi Jeong, Yoem Chang Hee dan Yoem Gi Jong) yang muak dengan hidup mereka yang monoton dan upaya mereka untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupannya masing-masing.