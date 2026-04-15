So Sweet! Ini Pesan Hangat Prabowo dari Paris untuk Ulang Tahun Titiek Soeharto

Jarak ribuan kilometer antara Paris dan Jakarta tak menghalangi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian spesial bagi Siti Hediati Hariyadi. Di tengah padatnya agenda kunjungan kerja di Prancis, Prabowo menyempatkan diri mengunggah video ucapan ulang tahun ke-67 untuk Titiek Soeharto.

Melalui Instagram story, Prabowo tampak santai namun tulus saat memberikan sapaannya. "Kepada Mbak Titiek, saya ucapkan selamat hari ulang tahun tanggal 14 April 2026," kata Prabowo, dikutip Rabu (15/4/2026).

Meski singkat, ucapan tersebut terasa personal. Prabowo tidak hanya sekadar memberi selamat, tapi juga menyisipkan harapan baik bagi Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.

"Semoga, tahun ini akan membawa kebaikan kepada Mbak Titiek dan kita semua," ujarnya dengan nada hangat.

Prabowo mendoakan agar di usia ke-67 ini, mantan istri yang sudah menganugerahinya seorang putra bernama Didit Hediprasetyo, selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Sang Pencipta.

"Sekali lagi happy birthday, panjang umur, semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai Mbak Titiek selalu," tuturnya.

Diketahui, Prabowo saat ini sedang melanjutkan rangkaian diplomasi strategis dengan menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Selasa (14/4/2026).

Tiba di lokasi, Prabowo disambut Macron dengan upacara penghormatan militer dari pasukan Guard of Honor Prancis. Usai prosesi penyambutan dan bincang singkat, kedua pemimpin negara menuju ruang Les Salon des Portraits untuk melakukan pertemuan tête-à-tête.

Dalam pertemuan empat mata tersebut, Prabowo dan Macron membahas penguatan kerja sama bilateral di sejumlah sektor prioritas. Selain itu, keduanya bertukar pandangan mengenai dinamika global yang tengah berkembang saat ini.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan personal antar-pemimpin sekaligus memperkuat kemitraan kedua negara.

Kunjungan ke Prancis ini dilakukan Prabowo setelah sebelumnya menggelar pertemuan intensif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Melalui rangkaian safari diplomatik ini, Indonesia menegaskan posisi sebagai mitra strategis yang aktif dalam mendorong stabilitas serta perdamaian dunia.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda tersebut yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menggelar pertemuan selama lima jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Durasi pertemuan selama lima jam di Istana Kremlin menjadi sorotan. Sebab waktu yang cukup panjang tersebut mencerminkan kedalaman bahasan serta keseriusan kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis.

Sejumlah poin krusial menjadi meja diskusi antara Prabowo dan Putin, mulai dari ketahanan energi, pengelolaan sumber daya mineral, hingga percepatan pengembangan industri nasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya Indonesia mengamankan kepentingan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik.