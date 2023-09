Soal Kandidat Cawapres, NasDem Serahkan ke Anies dan Partai Koalisi

Partai NasDem tidak mau memaksakan kehendak terkait siapa sosok yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wakil Ketua DPP NasDem, Willy Aditya menyatakan partainya tidak memiliki usulan nama sosok cawapres. Karena partai besutan Surya Paloh ini percayakan sepenuhnya urusan cawapres kepada Anies.

"Sejauh ini tidak ada usulan dari partai NasDem, siapa yang menjadi cawapresnya Anies. NasDem tetap konsisten dengan apa yang sudah dideklarasikan, biarkan itu menjadi kewenangan Mas Anies," tegas Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Meski begitu ia tidak menutup kemungkinan sosok cawapres akan diusulkan partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

"Kemudian didialogkan dengan partai-partai pengusung, sekalipun itu nantinya cawapresnya harus dari kader-kader partai koalisi. NasDem pun juga menerima usulan tersebut," tambah dia

"So far is okay saja, karena apa? Karena prinsipnya tadi kita bicara dwitunggal. Ini bukan kawin paksa, bukan jebakan-jebakan Batman. Yang kedua prosesnya adalah bagaimana kapasitas yang kemudian mensolidkan partai pengusung, kapasitas pemerintahan, dan tentu rasionalitas berpolitik itu adalah play to win," terangnya.

Oleh karena itu, tentu kehadiran kontribusi dari cawapres juga masuk dalam proses pemenangan pada pertarungan pilpres di 2024 mendatang.

"Sejauh apa kemudian kehadiran kontribusi dari cawapres untuk proses pemenangan. Itu yang kemudian menjadi variabel-variabel yang sudah kami matangkan bersama-sama," pungkasnya.