Soal Pasokan Energi, Indonesia Punya Alternatif Selain Selat Hormuz

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekuatan ekonomi Indonesia cukup solid dalam menghadapi krisis pasokan energi global. Hal ini diungkapkan Prabowo setelah menjalani serangkaian rapat koordinasi terkait kondisi geopolitik dunia.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah pengendalian konsumsi bahan bakar untuk jangka pendek, yakni satu tahun ke depan.

"Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap adalah satu tahun kedepan ini, 12 bulan kedepan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Terkait risiko krisis energi, Prabowo menegaskan bahwa sumber minyak dan gas Indonesia tidak banyak yang melewati Selat Hormuz, sehingga pemerintah bisa mencari sumber alternatif.

"Kita bisa mencari alternatif lain. Selain kita mempunyai kekuatan dalam negeri yang sangat kuat, pada periode (tertentu) harus kita atasi bersama tetapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya handal," jelasnya.

Berdasarkan laporan para menteri ekonomi, Prabowo memastikan harga BBM bersubsidi akan tetap dipertahankan bagi masyarakat kelas bawah. Namun, ia menekankan agar kelompok masyarakat mampu tidak lagi menggunakan bensin bersubsidi.

"Mereka laporkan 'Pak tenang untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil', kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita, tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya, minta subsidi lagi, ya enggaklah, yang kita bela rakyat miskin," tegasnya.

Meski kondisi dinilai aman untuk setahun ke depan, Presiden meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak bersikap santai. Ia menekankan pentingnya koreksi diri dalam menghadapi tantangan bangsa.

"Mari kita koreksi diri kita. Bangsa kita terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bukan engke kumaha, kumaha engke, tenang saja, aman. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai, kita bekerja, kita waspada," pungkas Prabowo.