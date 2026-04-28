Soal Penempatan Gerbong Wanita Dipermasalahkan, AHY: Laki-laki Juga tak Boleh Jadi Korban

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bila peristiwa tubrukan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dengan kereta api jarak jauh belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia menyebut dengan adanya peristiwa ini, tak ada yang menyangka gerbong khusus perempuan yang ditempatkan paling belakang rangkaian kereta justru mengalami insiden.

"Kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi," ujar AHY di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi pernyataan Menteri PPPA Arifah Fauzi yang mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah, AHY justru menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan seharusnya tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.

"Tapi yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apa pun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini menghadirkan rasa aman, nyaman," tegasnya.

Ia menekankan "safety first" seharusnya tak hanya menjadi jargon semata, melainkan harus diterapkan dengan baik.

Oleh karena itu, AHY mengatakan pihak KNKT telah menyanggupi untuk menginvestigasi keseluruhan peristiwa kecelakaan KA ini.

"Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting dari tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa," jelas AHY.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di bagian tengah kereta, bukan paling belakang.

Hal ini dia sampaikan menyikapi kasus kecelakaan maut yang terjadi antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL commuter line di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

"Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa (gerbong perempuan) ditaruh di paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung depan dan belakang," tutur Arifah di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Saat menjenguk para korban, Arifah mengaku sempat terkejut karena adanya korban laki-laki dari peristiwa ini.

"Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki, oh ternyata mereka ada di gerbong tiga dan ada yang dari Argo," ujarnya.

