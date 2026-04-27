Soal Reshuffle, Hasan Nasbi hingga Bahlil Kompak Beri Sinyal ‘Irit Bicara’
Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)
Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP) kembali mencuat. Sejumlah nama pejabat pun beredar menanti kepastian posisi baru yang akan diemban diumumkan hari ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menekankan keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo. Adapun, namanya disebut-sebut bakal menempati posisi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI.
“Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” kata Qodari saat dihubungi Inilah.com.
Hal yang sama juga dilontarkan eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Ia mengaku masih menjalankan tugasnya sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero).
“Saya pagi ini masih menjalani pekerjaan rutin sehari-hari,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang baru bertemu dengan Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) siang ini juga bungkam. Ia menegaskan tidak semua hal dapat disampaikan ke publik.
“Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya,” ucapnya.
Adapun sejak awal masa pemerintahan, Prabowo tercatat beberapa kali melakukan reshuffle dan pengisian jabatan strategis di Kabinet Merah Putih.
Pada 19 Februari 2025, Prabowo melantik sejumlah pejabat, di antaranya:
- Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro
- Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP
- Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP
- Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS
- Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS
Selanjutnya, pada 8 September 2025, Prabowo kembali melakukan reshuffle dengan menunjuk:
- Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan
- Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi
- Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah
- Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah
Kemudian pada 17 September 2025, perombakan kembali dilakukan dengan pelantikan:
- Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
- Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
- Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan
- Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi
Terakhir, pada 8 Oktober 2025, Prabowo juga melakukan pengisian sejumlah posisi, di antaranya:
- Akhmad Wiagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri
- Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan
- Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan
- Agung Gumilar sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis