Sobat Indibiz Resmi Diluncurkan, Telkom Perluas Peluang Perempuan UKM Naik Kelas

Semangat Hari Kartini menjadi momentum bagi PT Telkom Indonesia (Telkom) untuk terus memperluas pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan teknologi. Dalam rangkaian program Kartini BISA Fest yang digelar beberapa waktu lalu,

Telkom resmi memperkenalkan program Sobat Indibiz (SOBIZ). Sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi digital yang membuka akses peluang usaha bagi komunitas, para ibu rumah tangga, dan pelaku UKM perempuan di seluruh Indonesia.

Program SOBIZ dirancang untuk menghadirkan peluang penghasilan tambahan melalui peran sebagai agen pemasaran layanan digital Indibiz. Inisiatif ini menjadi langkah nyata Telkom dalam memperluas akses ekonomi digital bagi perempuan agar semakin produktif, mandiri, dan mampu mengambil peran strategis di tengah perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.

Indibiz by Telkom Solution merupakan ekosistem solusi digital dari Telkom yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha di segmen menengah melalui layanan konektivitas, pemasaran digital, operasional bisnis, hingga solusi berbasis teknologi agar usaha dapat tumbuh lebih efisien dan kompetitif.

OVP Enterprise Marketing Regional Management Telkom Reni Yustiani menyampaikan bahwa SOBIZ menjadi salah satu langkah Telkom dalam menghadirkan solusi digital yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Perempuan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui pemanfaatan peluang usaha berbasis digital,” ujar Reni.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sebanyak 64,5% atau sekitar 37 juta pelaku UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Besarnya kontribusi tersebut menjadi landasan penting bagi Telkom untuk terus menghadirkan program yang mampu memperkuat kapasitas, kemandirian, serta daya saing perempuan pelaku usaha di berbagai daerah.

Melalui program SOBIZ, pelaku UKM perempuan dapat bergabung sebagai agen dan memperoleh berbagai insentif menarik. Peserta juga memiliki kesempatan memperluas jejaring usaha melalui komunitas UKM serta ekosistem digital Telkom. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mudah melalui laman resmi sobiz.indibiz.co.id.

Peluang tersebut disambut baik oleh para pelaku usaha perempuan saat diperkenalkan tentang skema peluang mendapat penghasilan tambahan dari SOBIZ. Seperti yang disampaikan oleh Lina, salah satu pelaku usaha perempuan yang menghadiri peluncuran SOBIZ.

Menurutnya, banyak nilai tambah yang bisa dimanfaatkan sebagai Agent SOBIZ. Seperti pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan bagi UKM perempuan dan komunitas, serta peluang besar membuat sumber pendapatan baru.

“Jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan,” jelas Lina mengutip pernyataan dari pengusaha legendaris Warrent Buffet.

Telkom memaknai teknologi sebagai sarana yang tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga membuka peluang dan memberdayakan lebih banyak perempuan Indonesia untuk tumbuh bersama ekonomi digital.

Bagi Telkom, teknologi harus semakin berdampak dan bermanfaat untuk para pelaku usaha khususnya perempuan yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Para UKM perempuan yang sebagian besar juga adalah Ibu rumah tangga terus difasilitasi dan dibantu untuk selalu berdaya oleh Indibiz by Telkom Solution, agar bersama membangun ekonomi nasional yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.