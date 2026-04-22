Solar Ditimbun LPG 'Disulap', 330 Pelaku Akhirnya Tertangkap

Bareskrim Polri berhasil menangkap 330 tersangka kasus penyelewengan BBM dan LPG subsidi dalam operasi selama 13 hari.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan energi bersubsidi.

“Ini merupakan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi periode 7 April sampai 20 April 2026," kata Irhamni, dikutip Rabu (22/4/2026).

Sebanyak 330 tersangka tersebut diamankan dari 223 lokasi berbeda yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, serta Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga Papua Barat.

Irhamni mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan beragam cara untuk menjalankan aksinya. Salah satunya dengan membeli solar secara berulang untuk kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Ada pula modus penggunaan truk yang telah dimodifikasi agar mampu mengangkut BBM dalam jumlah lebih besar. Setelah dikumpulkan, bahan bakar tersebut disimpan di lokasi tertentu sebelum dijual kembali dengan harga di atas ketentuan.

Selain itu, ditemukan juga keterlibatan oknum di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang bekerja sama dengan pelaku untuk menimbun BBM subsidi.

Sementara pada kasus LPG, pelaku memindahkan isi tabung 3 kilogram ke tabung berukuran 12 dan 50 kilogram untuk kemudian dijual sebagai LPG nonsubsidi.

“Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPH subsidi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp243.069.600.800," ucapnya.

Para tersangka kini dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara maksimal enam tahun.