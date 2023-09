Solidaritas Penggemar K-Pop Bergerak, Terkumpul Rp1 Miliar untuk Kanjuruhan

30 ribu lebih penggemar K-pop sekali lagi menunjukkan solidaritas untuk membantu sesama, kali ini untuk korban Tragedi Kanjuruhan,Malang, Jawa Timur. Donasi senilai hingga 1 Miliar berhasil dikumpulkan pada Sabtu, (15/10/2022).

Pada awal Oktober 2022, perhatian publik tersita ke Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 132 orang. Namun, di balik duka itu, ada sejumlah pihak yang bergerak cepat menggalang bantuan. Para penggemar K-pop bersatu menggalang dana, bahkan membantu memfasilitasi layanan psikologi dan bantuan hukum.

ARMY, penggemar grup musik BTS, merupakan salah satu fandom K-pop yang turun tangan. Penggalangan dana dimulai pada 3 Oktober 2022 oleh akun ”BTS ARMY PROJECT LOMBOK” di platform kitabisa.com. Dana Rp 447 juta terkumpul dari 15.812 donatur dalam 30 jam.

Selain ARMY, setidaknya ada dua fandom lain yang turut menggalang dana untuk korban Kanjuruhan. Penggemar grup NCT, misalnya, berhasil mengumpulkan Rp 340 juta melalui akun NCTZEN WAYZENNI INDONESIA di kitabisa.com. Di platform yang sama, akun CARATS INDONESIA mengumpulkan Rp 149 juta. Adapun Carats merupakan fandom grup Seventeen.

Jika dikumpulkan secara total data dari NCTZen Wayzenni Indonesia, Carats dan ARMY Indonesia untuk Korban Kanjuruan, donasi yang telah terkumpul hampir Rp1 miliar itu digunakan untuk biaya recovery korban yang masih membutuhkan perawatan hingga santunan bagi keluarga yang kehilangan sosok tulang punggung keluarga. Donasi dikumpulkan melalui platform kitabisa.com yang dimulai pada 04 Oktober 2022.

Walaupun mereka dari berbagai fandom yang berbeda, donasi ini ditunjukan sebagai bentuk dari empati dan solidaritas antar keluarga sebangsa dan setanah air.

"Baru kali ini aku merasa bangga benget jadi seorang kpopers dan seorang multifandom, dari kemaren ada Army, Carat dan sekarang fandomku. So proud of you guys gatau mau ngomong apa ini best," kata salah satu fans NCT @haybistomo melalui akun twitter nya.

"Semoga Penggalangan dana oleh teman-teman NCTZen Wayzenni Indonesia dapat membantu para korban kerusuhan Kanjuruhan, Malang bisa bermanfaat.. kompak selalu Sijeni Wayzeni.. bangga sama kalian semua, " sambung @ayuminagathaelf.

Sebelumnya, insiden yang menewaskan 132 orang, 43 di antaranya adalah anak-anak itu meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi persepakbolaan Indonesia.