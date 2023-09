Solusi Digital Integrasi Telkomsel Redi dan BCA Beri Inovasi Akses Keuangan

Telkomsel melalui layanan redi dan BCA Digital lewat blu, berkolaborasi untuk mengintegrasikan layanan keuangan digital lebih luas guna membuka peluang akselerasi gaya hidup dan keuangan inklusif.



"Kolaborasi inovatif yang kali ini dihadirkan melalui aplikasi Telkomsel redi dan blu diharapkan dapat semakin mengintegrasikan layanan perbankan dan telekomunikasi melalui pemanfataan teknologi digital terkini dalam satu layanan aplikasi," kata Direktur Planning & Transformation Telkomsel Wong Soon Nam dalam jumpa pers daring, Kamis (28/10).



"Kami percaya, upaya bersama ini akan semakin mendorong inklusi layanan keuangan digital yang lebih merata, dengan tetap mendorong fitur layanan yang menarik dan aman bagi seluruh masyarakat," imbuhnya.



Wong melanjutkan, kolaborasi bersama BCA Digital ini semakin mengukuhkan komitmen Telkomsel melalui aplikasi Telkomsel redi sebagai one application for all financial services yang selalu ada mendukung segala lini kehidupan masyarakat dengan menghadirkan produk dan layanan keuangan digital yang terintegrasi.



Kolaborasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan perbankan blu dari aplikasi Telkomsel redi, seperti pembukaan dan pengelolaan rekening blu, cek saldo, melakukan transaksi secara aman berkat integrasi nomor ponsel pengguna, serta beragam promo dan reward ekslusif untuk pengguna.



Seluruh integrasi fitur layanan tersebut akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman aktivitas keuangan digital terbaik, sesuai kebutuhan terhadap layanan perbankan.



"Sebagai yang terdepan di bidangnya, Telkomsel merupakan mitra kerjasama ideal bagi BCA Digital untuk tumbuh bersama dan memberikan seamless banking experience yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah blu maupun pengguna redi," kata Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati.



"Melalui kolaborasi ini, kami optimis para pengguna akan merasakan pengalaman perbankan digital yang optimal, aman, dan nyaman. Ke depannya, ekosistem digital yang dibangun blu bersama dengan Telkomsel redi ini akan terus diperluas dan menghasilkan terobosan baru yang lebih baik dan menjadi solusi digital untuk berbagai kebutuhan bagi para nasabah kami," tambahnya.



Guna memberikan apresiasi bagi pelanggan yang ingin menikmati kolaborasi layanan tersebut, Telkomsel memberikan kuota data sebesar 10 GB dan BCA Digital memberikan bonus saldo Rp50 ribu bagi nasabah yang membuka rekening melalui redixblu dalam periode promo yaitu tanggal 28-31 Oktober 2021.



Ke depannya beragam program loyalty dan reward akan terus dihadirkan redixblu untuk memberikan lebih banyak lagi pengalaman akses keuangan digital bagi pelanggan.



Telkomsel redi merupakan aplikasi digital yang memiliki beragam fitur unggulan sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening tabungan yang dimiliki, melakukan pembayaran menggunakan kode QRIS, split bill, hingga mengirim uang menggunakan nomor ponsel ke pemilik rekening.