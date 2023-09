Song Hye Kyo jadi Perancang Busana di Now We Are Breaking Up

Aktris asal Korea Selatan, Song Hye Kyo jadi perancang busana di drama romantis Now We Are Breaking Up. Dia akan berperan sebagai Ha Young Eun, pada serial drama romantis yang berjudul Now We Are Breaking Up.

Drama yang mengangkat kisah romantis tentang hubungan percintaan dan putus cinta itu mengambil latar belakang industri fashion.

Song Hye Kyo beperan sebagai perancang busana yang sangat realistis dan tegas. Kemudian lawan mainnya Jang Ki Yong berperan sebagai Yoon Jae Guk, berperan sebagai seorang fotografer lepas yang cerdas yang berubah pikiran tentang cinta, seperti yang dikutip dari soompi, Jakarta, Kamis, (11/11/2021).

Sebelumnya, Song Hye Kyo sukses berperan dalam beberapa drama romantis yaitu Autumn in My Heart, Full House, Worlds Within, That Winter, The Wind Blows, Descendants of the Sun, Encounter, dan masih banyak lagi.

Dibandingkan dengan drama-drama sebelumnya yang membuat pemirsa memimpikan romansa seperti dongeng, Now We Are Breaking Up menggambarkan kisah cinta yang sangat realistis dari seorang pria dan wanita berusia 30-an.

Drama ini menyajikan sisi emosional yang dalam dan akting yang detail. Song Hye Kyo akan menggambarkan romansa yang lebih memiliki kedekatan dari sebelumnya.

Memiliki luka dari cinta terdahulu, Ha Young Eun memutuskan untuk tidak lagi mengorbankan segalanya demi urusan cinta. Hal tersebut ternyata pudar semenjak kehadiran Yoon Jae Guk dalam hidupnya.

Yoon Jae Guk yang memiliki penampilan menawan, akhirnya membuat Ha Young Eun tertarik padanya. Mantan istri Song Joong Ki berharap pada dirinya sendiri bisa memberikan akting terbaik bersama lawan mainnya.

"Aku memiliki harapan untuk diriku sendiri dan berharap Hye Kyo yang akan melakukan drama romantis di usia 40-an akan berbeda dari usia 30-an," paparnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Drama Now We Are Breaking Up tidak hanya menampilkan satu kisah cinta antara Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong saja, tetapi juga melibatkan Choi Hee Seo dan Kim Joo Heon, serta Park Hyo Joo dan Yoon Na Moo.

Rencananya, drama romantis ini akan ditayangkan pada 12 November mendatang.