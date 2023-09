Song Kang Curhat Karir di Dunia Drakor

Aktor Song Kang mengungkapkan curahan hatinya (curhat) tentang karirnya di dunia akting drama Korea Selatan.

Aktor Song Kang baru-baru ini berbicara tentang pertumbuhan karirnya, kepribadiannya yang pendiam, pandangannya tentang menetapkan tujuan, dan banyak lagi dengan GQ Korea, seperti yang inilah.com kutip dari Soompi, Jakarta, Kamis, (24/02/2022).

Mengenai dramanya yang saat ini ditayangkan Forecasting Love and Weather, aktor tersebut berbagi cerita tentang proses perjalanan pembuatan drama korea yang sedang menjadi perbincangan itu.

“Saya telah menghabiskan enam atau tujuh bulan terakhir dengan cuaca, dan itu sulit. Saya pikir kami hanya akan mengatakan, cerah, atau hujan, tetapi ada banyak terminologi dan jargon untuk menggambarkan cuaca," papar Song Kang.

Mencoba untuk menggambarkan Song Kang dalam hal cuaca, pewawancara mengatakan bahwa dia seperti komet, yang berarti dia muncul tiba-tiba. Song Kang menjawab dengan cepat.

“Wow, terima kasih. Tapi aku tidak yakin ekspresi itu benar. Orang-orang di sekitar saya mengatakan banyak hal seperti itu, tetapi saya yakin saya telah berjalan jauh. Saya dulu gagal semua audisi saya dan berpikir, Mengapa? dan terus-menerus membaca koran sebagai hasilnya. Namun, saya juga suka orang-orang mengatakan hal-hal seperti itu. Itu terlalu bagus untukku," ungkap Song Kang.

Dia menjelaskan sedikit di koran, sepertinya semua orang berlatih seperti itu.

"Jadi saya pikir saya akan mencobanya juga. Saya akan menyalakan perekam suara saya dan membaca seluruh surat kabar selama satu minggu," papar Song Kang.

Song Kang juga berbicara tentang perasaan sedih di awal karirnya karena dia tidak mengerti terminologi yang digunakan di lokasi syuting. Untuk mengatasi ini, Song Kang menceritakan bahwa dia berusaha untuk membiasakan diri dengan istilah-istilah itu.

“Bahkan ketika saya tidak syuting, saya masih pergi ke lokasi syuting dan menonton. Saat itulah saya sedang syuting The Liar and His Lover, dan saya pergi dengan manajer saya untuk melihat bagaimana mereka syuting. Awalnya, saya menonton dari jauh, tetapi kemudian sutradara memanggil saya dan berkata, 'Kamu tidak bisa hanya menonton dari sana, kamu harus melihat bagaimana mereka bertindak di monitor," tambahnya.

"Saya juga mengetahuinya saat itu. Saya pikir saya hanya menangani semuanya secara langsung, tidak peduli apa. Meskipun saya masih tidak tahu banyak hal, saya menjadi lebih akrab dengan cara kerjanya," papar Song Kang.