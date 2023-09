Sony: Krisis Chip Teratasi, PS5 Tak Lagi Langka

Sony mengatakan bahwa krisis PlayStation 5 (PS5) yang menipis sudah berakhir, sehingga mulai sekarang orang akan lebih mudah mendapatkan perangkat game generasi terbaru tersebut.

"Setiap orang yang menginginkan PS5 akan lebih mudah menemukannya di retailer global, mulai saat ini," kata CEO dan Chairman Sony Interactive Entertainment Jim Ryan di Consumer Electronics Show (CES) 2023 baru-baru ini, yang disiarkan di Gizmochina pada Jumat (6/1/2023).

Sejak diluncurkan pada tahun 2020, PlayStation 5 sulit didapat oleh pelanggan yang ingin membelinya.

Gettyimages

Banyak faktor yang berperan dalam kurangnya ketersediaan ini, mulai dari masalah rantai pasokan dan kekurangan chip hingga calo yang membeli stok yang tersedia dan menjualnya dengan markup yang besar.

Namun, Sony menganggap ini sudah berakhir karena penawaran PlayStation 5 mulai stabil di pengecer global.

Dalam kesempatan itu, perusahaan juga mengumumkan telah menjual hampir 30 juta unit konsol PlayStation 5.

Ryan memuji pengguna PlayStation atas kesabaran mereka, dengan mengatakan bahwa perusahaan telah menangani permintaan yang tinggi di tengah tantangan global selama dua tahun terakhir.

Di sisi lain, Sony Interactive Entertainment (SIE) baru-baru ini merilis sederet penghargaan PlayStation Blog Game of the Year bagi beberapa game yang rilis di tahun 2022 ini.

Melalui blog resminya, Jumat (30/12/2022), Gillen McAllister, Senior Specialist, Content Communication, SIE menyebutkan, pemenang dari 16 kategori yang ada di penghargaan ini, ditentukan oleh para gamer.

Dalam penghargaan ini, judul terbaru dari seri God of War, God of War Ragnarok, menyabet banyak penghargaan dari berbagai kategori termasuk PS4 Game of the Year dan PS5 Game of The Year.