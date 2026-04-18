Soroti ‘Kerusakan Struktural’ Tatanan Global di Tengah Konflik Timteng, Erdogan: Bagaimana Kita Percaya Sistem yang Gagal?

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan dunia sedang menghadapi “kerusakan struktural” dalam tatanan global.

Ia menilai sistem internasional gagal menjalankan fungsi dasarnya dalam melindungi kemanusiaan, khususnya di tengah konflik Gaza, Suriah, dan Lebanon.

Menurut Erdogan, krisis global saat ini melampaui politik dan keamanan.

Ia menyebutnya sebagai krisis moral dan eksistensial, akibat keadilan yang diterapkan secara selektif dan tunduk pada kepentingan kekuatan besar.

“Kita menghadapi masalah utama berupa keadilan yang selektif. Nilai-nilai bersama telah dijadikan alat dan tunduk pada relasi kekuasaan. Karena itu, krisis dalam sistem global pada dasarnya adalah krisis moral dan eksistensial,” tegas Erdogan saat membuka Forum Diplomasi Antalya di Antalya, Turki, Jumat (17/4/2026).

Edisi ke-5 dari Forum Diplomasi Antalya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Turki, berlangsung dari 17 hingga 19 April, dengan tema "Memetakan Masa Depan, Mengelola Ketidakpastian."

Ia menyoroti Gaza sebagai cermin paling nyata dari kegagalan tersebut.

Puluhan ribu korban jiwa dan luka, termasuk anak-anak, menunjukkan bahwa tragedi itu tidak cukup disebut sekadar krisis kemanusiaan.

“Melihat apa yang terjadi di Gaza hanya sebagai tragedi kemanusiaan saja tidak cukup. Bahkan menyebutnya sebagai tragedi saja tidaklah memadai,” ujarnya.

Erdogan menilai sistem global telah gagal melindungi warga sipil dan kelompok paling rentan. Baginya, ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, tetapi tanda runtuhnya legitimasi sistem itu sendiri.

Pernyataan Presiden Turki itu menukik pada inti krisis, yakni kegagalan sistem global melindungi yang paling rentan.

Ia menegaskan, ketika bayi di inkubator tak lagi aman dan warga sipil terus menjadi sasaran, itu bukan sekadar tragedi, melainkan tanda “kerusakan struktural” yang mencerminkan runtuhnya legitimasi kemanusiaan.

Bagi Erdogan, kondisi ini menjadi ujian paling mendasar. Jika sistem tetap gagal, maka kepercayaan publik terhadap tatanan global akan terus terkikis, bahkan kehilangan maknanya sama sekali.

"Maka bukankah ini kerusakan struktural dan runtuhnya eksistensi sistem itu sendiri? Bagaimana kita bisa diharapkan mempercayai sistem yang gagal dalam ujian paling mendasar bagi kemanusiaan?” ujarnya.

Ia kembali menegaskan perlunya reformasi global yang lebih adil dan representatif.

Tanpa perubahan mendasar, menurutnya, dunia hanya akan bergerak menuju konflik yang lebih luas dan ketidakadilan yang semakin dalam.

“Saya katakan dengan sangat jelas, tanpa menutup kesenjangan representasi yang telah kami suarakan selama 13 tahun, krisis sistem ini tidak akan bisa diselesaikan. Sistem global yang hanya berpihak pada hukum yang kuat akan membawa umat manusia pada konflik dan ketidakadilan yang jauh lebih besar,” pungkas Erdogan.