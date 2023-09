Sosok Indra Bekti yang Periang, Tak Mengeluh Soal Sakit

Presenter kondang Tanah Air Indra Bekti sedang berada di rumah sakit usai mengalami pendarahan otak Rabu (28/12/2022). Sosok Indra Bekti yang periang ternyata tidak pernah mengeluh soal sakit.

Saat itu, pria 45 tahun sedang menjalani siaran di salah satu radio swasta. Kemudian ia pergi ke kamar mandi untuk beberapa waktu. Saat mengetahui Indra Bekti pingsan di kamar mandi, tim management langsung memanggil ambulance untuk membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyu, Jakarta Pusat.

Kabar tersebut membuat para penggemarnya terkejut, mengingat sosok Indra Bekti yang begitu periang dan ceria. Terlebih lagi, ia tidak pernah mengeluh soal kesehatan fisiknya kepada keluarga.

Sementara itu, rekan kerja dan sejumlah selebriti ikut mendoakan semoga Indra Bekti segera sembuh dari penyakitnya.

Profil Indra Bekti

Indra Bekti memiliki nama asli Bekti Indra Tomo. Laki-laki keturunan Jawa dan Minang ini lahir di Jakarta pada tahun 1977. Saat ini, Indra Bekti memasuki usianya ke 45 tahun, tepat 28 Desember kemarin.

Indra Bekti lahir sebagai anak kedua dari pasangan Aruji Priyanto dan Syaprida, ia adalah adik kandung dari Akbar Bagus Sudibyo personil grup musik Efek Rumah Kaca.

Masa kecil Indra Bekti dihabiskan di kota Jakarta. Pria bertinggi 167 cm ini kuliah di London School of Public Relations dengan jurusan Public Speaking.

Lebih lanjut, Indra menikah dengan Aldilla Jelita pada 10 Oktober 2010. Mereka dikaurani 2 anak perempuan, Dafania Sahira dan Anabell Eleanor.

Pada 28 Desember 2005, di hari ulang tahunnya yang ke-28, ia mengeluarkan sebuah buku yang bertajuk Indra Bekti 28 Ways to Stardom. Buku tersebut berisi tentang 28 rahasia dan 28 kiat-kiat sukses karier dan pengalamannya di dunia hiburan Indonesia.

Karirnya di Dunia Hiburan

Indra Bekti dikenal sebagai pembawa acara, penyiar radio, pengisi suara dan aktor. Ia terjun di dunia hiburan dimulai menjadi pengisi suara pertama kali di anime Candy Candy yang tayang di RCTI pada awal tahun 1990.

Kemudian, wajahnya mulai tampil di televisi sebagai pemandu acara Tralala Trilili bersama Agnez Monica. Setelah itu, ia mengambil tawaran menjadi penyiar radio di 106,6 V Radio.

Tidak hanya itu, sosok Indra Bekti semakin dikenal luas oleh publik ketika ia menjadi pemandu acara Ceriwis bersama Indy Barends. Acara tersebut bertahan sampai 10 tahun.

Indra Bekti dan Indy Barends (Foto: Instagram Indra Bekti)

Dia juga sempat menjadi pembawa acara dalam program acara kuis Komunikata untuk menggantikan Isam Surentu.

Setelahnya, Bekti makin sering muncul di layar televisi. Beberapa acara yang pernah dibawakannya di antaranya Super Deal 2 Milyar, Asia's Got Talent, Selamat Malam Indonesia, Breakout, dan Liga Dangdut Indonesia.

Main film dan jadi penyanyi

Selain itu, Bekti juga turu menjajal dunia peran.

Film yang pertama ia bintangi yaitu 5 Sehat 4 Sempurna yang tayang pada 2002.

Adapun sejumlah film layar lebar yang pernah Bekti bintangi adalah Cinta 24 Karat, Get Married 2, Tiran: Mati di Ranjang, Coboy Junior The Movie, Jilbab Traveler: Love Sparks in Korea, Teachers, dan lainnya.

Indra Bekti juga sempat terlibat dalam sinetron, Yang Masih di Bawah Umur serta Jessy dan Super 7.

Indra Bekti dan Dewiq di video klip lagu Koq Gitu Sih (Foto: tangkapan layar YpuTube Sony Music Entertainment Indonesia)

Usai sukses menjadi presenter dan aktor, Bekti kemudian menjajal dunia tarik suara. Ia berhasil merilis lagu berjudul Goal, Kok Gitu Sih ft. Dewiq, Miss Chatting, dan Goyang Joget ft. CJR.