Siapa Pemilik Jatinangor House? Kedai Kopi yang Jadi Populer Berkat Ayam Gorengnya

Rabu, 15 April 2026 - 08:00 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Siapa sangka, menu yang awalnya sebagai pelengkap di sebuah kedai kopi, justru meledak dan menggeser posisi sang ‘primadona’? Peristiwa ini nyata dialami oleh Jatinangor House.

Sang pendiri awalnya membuka usaha sebuah kedai kopi yang kekinian. Lalu, ia menambahkan menu ayam goreng krispi sebagai hidangan makanan berat untuk pelanggannya.

Namun, berkat rasanya yang begitu lezat, ia harus rela mengubah identitas Jatinangor dari sebuah kedai kopi menjadi restoran cepat saji ayam goreng.

Sosok Pemilik Jatinangor House

Salah satu outlet Jatinangor House di Kota Tangerang (Foto: Instagram / jatinangorhouse)

Aziez Ahmad Firman adalah sosok yang mendirikan brand ayam goreng crispy dengan nama Jatinangor House.

Brand yang berdiri pada 2020 ini awalnya dibuat sebagai kedai kopi yyang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat. Harga kopi yang disajikan berkisar mulai dari Rp16.000 hingga Rp25.000.

Sementara menu ayam goreng hanyalah menu pelengkap. Namun, hidangan ini menjadi favorit pelanggannya karena dengan harga Rp28.000 hingga Rp50.000, mereka bisa mendapatkan satu nasi hangat, satu potong ayam krispi, telur dadar, kremesan ayam/kailan, dan kopi susu khas Jatinangor.

Bila melihat sajiannya, kita pasti akan teringat pada menu restoran cepat saji yang terkenal dari Paman Sam.

Bedanya, di ayam goreng Jatinangor memiliki bumbu krispi pedas yang sangat disukai masyarakat Indonesia.

Berkat itulah, menu hidangan ini cepat meraih popularitas, sampai puncaknya, seorang food vlogger berhasil memviralkannya di media sosial.

Sejak saat itu, citra kedai kopi mereka perlahan bergeser dan lahir kembali sebagai “Jatinangor House”, di mana ayam goreng menjadi menu utamanya.

Berkat kesuksesan itu, Jatinangor House mulai membuka banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, Jatinangor House tercatat memiliki 117 cabang yang tersebar di berbagai kota besar.

Fakta Menarik Jatinangor House

1. Menyajikan Hidangan Ayam Goreng Krispi Bak Restoran Fastfood

Hidangan ayam goreng yang disajikan Jatinangor House sering disandingkan dengan menu andalan restoran fastfood yang terkenal.

Hal yang membuat ayam goreng Jatinangor populer terletak di bumbu krispi pedasnya yang sangat lezat.

Selain itu, Jatinangor juga melengkapi hidangannya dengan sayuran kering kailan atau bayam dan scramble egg yang lembut.

Dengan harga yang ditawarkan, mulai dari Rp30.000-an, pelanggan bisa mendapat makanan lengkap.

2. Punya Banyak Gerai dengan Konsep Berbeda

Foto outlet Jatinangor House (Foto: Instagram / jatinangorhouse)

Berdasarkan website resminya, saat ini Jatinangor memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

Setiap cabang memiliki konsep yang berbeda, mengikuti segmen pasarnya.

Misalnya saja, cabang Jatinangor di kawasan perkantoran menggunakan konsep gerai cloud kitchen alias hanya menerima pesanan take-away atau pesan antar online.

Jatinangor juga punya konsep gerai di mana pengunjung bisa menikmati hidangan di tempat sambil bersantai dengan teman-teman.

3. Menu Beragam

Menu andalan di Jatinangor House (Foto: Instagram / jatinangorhouse)

Jatinangor House punya banyak pilihan menu untuk memanjakan lidah pelanggannya.

Di kategori makanan, ada ayam goreng krispi yang ikonik, burger, bugget, hingga rice bowl.

Mereka juga punya beragam pilihan minuman yang menarik, selain menu berbasis kopi, mereka juga menghadirkan menu non-kopi seperti matcha yang cukup populer di kalangan pengunjung.

4. Kasus Kebersihan Pegawai

Sayangnya, Jatinangor House sempat diterpa ksus setelah sebuah video viral menunjukkan oknum pegawai di cabang cloud kitchen Gambir, Jakarta Pusat, bekerja tanpa mengenakan pakaian alias telanjang dada.

Kejadian ini sempat membuat kepercayaan konsumen menurun terkait higienitas pelayanan.

Menanggapi hal ini, manajemen Jatinangor House segera merilis permohonan maaf dan berjanji akan memberi pelatihan ulang bagi seluruh karyawan untuk memastikan standar pelayanan terbaik bagi pelanggan.