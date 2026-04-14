Dua Sosok Penemu Televisi, John Logie Baird hingga Philo Farnsworth

Dua tokoh penemu televisi, Philo Farnsworth (kiri) dan John Logie Baird (kanan)

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh YouGov pada tahun 2025, sebanyak 52 persen masyarakat Indonesia masih menonton TV.

Jumlahnya memang sudah berkurang dengan mayoritas pemirsa berasal dari kelompok usia yang lebih tua, sementara yang muda sekarang jauh lebih suka menonton melalui smartphone, laptop, dan media lainnya.

Sebelum kehadiran barang-barang elektronik canggih tersebut, televisi menjadi sumber media utama yang diandalkan seluruh masyarakat untuk mencari hiburan, informasi, hingga edukasi.

Semua media hiburan yang dinikmati sekarang tidak bisa dirasakan tanpa kehadiran dua sosok pencipta televisi, yaitu John Logie Baird dan Philo Farnsworth.

Berkat mereka menemukan sistem transmisi gambar, kini semua orang di seluruh penjuru dunia dapat menikmati video bergerak dengan kualitas yang lebih baik.

Sejarah Penemuan Televisi

Televisi, media informasi yang kita kenal sekarang, ditemukan oleh seorang insinyur asal Skotlandia bernama John Logie Baird pada awal tahun 1920-an.

Baird secara tidak sengaja menemukan sebuah sistem yang dapat menghasilkan gambar bergerak melalui teknologi bernama Nipkow Disc, sebuah piringan berputar dengan lubang-lubang spiral yang berfungsi sebagai pemindai.

Selama mengotak-atik teknologi tersebut, Baird berhasil mengirimkan gambar statis sejauh tiga meter.

Penemuannya itu membuatnya semakin semangat melihat potensi tersembunyi dari barang tersebut.

Sampai pada 26 Januari 1926, Baird berhasil mendemonstrasikan televisi pertama di depan para ilmuwan di Royal Institution, London.

Sejarah Televisi Modern

Baird berhasil menemukan sebuah sistem yang bisa menghasilkan televisi mekanik, sementara Philo Farnsworth adalah sosok yang berhasil mengembangkan televisi elektronik versi modern.

Bair dan Philo adalah seorang insinyur yang sama-sama memiliki ambisi untuk menciptakan sebuah teknologi yang dapat mentransmisikan gambar secara bergerak.

Di usianya yang baru menginjak 21 tahun (1927), Farnsworth berhasil menciptakan image dissector.

Berbeda dengan sistem milik Baird tabung kamera ini dapat mengubah gambar menjadi sinyal listrik secara elektronik sepenuhnya tanpa memerlukan cakram berputar.

Pada 7 September 1927, Farnsworth akhirnya sukses mentransmisikan sebuah garis lurus sederhana yang menjadi cikal bakal perkembangan televisi tabung hingga layar digital masa kini.

Profil Dua Tokoh Pencipta Televisi

John Logie Baird (Bapak Televisi Mekanik)

John Logie Baird, lahir pada 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara dari John Baird dan Jessie Morrison.

Ia sempat belajar teknik elektro di Royal Technical College dan University of Glasgow. Namun, karena ada Perang Dunia, ia tidak dapat menyelesaikan kuliahnya.

Sebelum ia berhenti kuliah sepenuhnya, John sudah memiliki pengalaman kerja di bidang teknik.

Dari pengalaman itulah, John berhasil menemukan sebuah sistem yang dapat mentransmisikan gambar menjadi bergerak.

Philo Farnsworth (Bapak Televisi Elektronik)

Philo Farnsworth lahir pada 19 Agustus 1906 di sebuah kabin kayu di Utah, Amerika Serikat.

Sejak usia 6 tahun, Farnsworth sudah dianggap sebagai anak jenius karena hobi mempelajari alat elektronik.

Bahkan ide tentang televisi saja sudah muncul di kepalanya saat ia berusia 14 tahun sambil menemani ayahnya di ladang kentang.

Sayang, kematian sang ayah pada 1924 membuatnya tidak dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Brigham Young. Ia terpaksa mengambil posisi sang ayah untuk bekerja menafkahi keluarga.

Setelah menikah dengan istrinya, Pem Gardner, ia pindah ke Los Angeles dan mulai mengejar ambisinya membuat televisi.

Dengan bantuan sang istri dan modal sebesar US$31.000, ia akhirnya berhasil menemukan dan membuat transmisi televisi elektronik pertamanya.