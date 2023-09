Soundrenaline 2022 Hadirkan Neck Deep, Plain White t\'s, dan Hollow Coves

Ajang musik festival Soundrenaline 2022 dipastikan comeback setelah absen selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Mengusung tema #COMEBACKLIVEANDLOUDER, Soundrenaline 2022 akan hadir di Ecopark, Ancol, Jakarta, pada 26-27 November mendatang.

CEO Ravel Entertainment dan juga Promotor Soundrenaline 2022, Ravel Januardy memastikan akan banyak kejutan dalam salah satu event musik legend di Indonesia ini.

Selain menghadirkan puluhan musisi lokal kenamaan, Soundrenaline 2022 kali ini setidaknya akan memboyong sebanyak 18 musisi internasional.

Baca Juga: Pestapora 2023 Sajikan Lebih dari 200 Musisi dan Ekspansi Panggung Besar

“Ini berbeda dari event musik festival sebelumnya. Saya sangat excited sebenarnya. Akan ada 18 performance internasional di Soundrenaline sama ada puluhan nasional yang bakal main,” kata Ravel di Hard Rock Cafe, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

Sementara, Ravel hanya membocorkan 5 nama musisi internasional yang dipastikan manggung di Soundrenaline 2022. Beberapa di antaranya yakni Neck Deep, band pop-punk asal Wrexham, Britania Raya yang dibentuk pada 2012 lalu.

Kemudian ada Plain White t's, band rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1997. Serta grup band lainnya yakni FKJ, Mono, dan Hollow Coves.

“Nanti setiap pekan akan ada pengumuman musisi internasional yang dipastikan tampil di Soundrenaline,” jelasnya.

Sementara untuk musisi-musisi nasional juga dipastikan akan tampil di panggung Soundrenaline diantaranya Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D'Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi hingga Potret.

"Kami melihat ini lah saatnya membawa kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik yang paling ditunggu-tunggu pecinta musik. Jakarta adalah kota di mana berkumpulnya musisi-musisi sekaligus sebagai kota pertama penyelenggaraan Soundrenaline pada awal November 2002 silam,” sebutnya.

Ravel juga memastikan pagelaran Soundrenaline 2022 akan menyediakan tiga panggung. Ketiganya antara lain, main stage, amphitheater stage dan indoor stage.

Adapun Tiket Soundrenaline 2022 mulai diperjualbelikan pada 28 November mendatang melalui platform Tokopedia. Tercatat harga pagelaran musik festival itu dipatok mulai Rp588 ribu hingga Rp1,8 juta dengan beberapa kategori.