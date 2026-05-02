Spanyol dan Brasil Murka Israel Culik Aktivis di Perairan Internasional

Pasukan militer Israel secara ilegal mengepung kapal armada sipil Global Sumud Flotilla (GSF) yang dalam perjalanan menuju Jalur Gaza, Palestina, di perairan internasional. (Foto: Tangkapan layar YouTube)

Ketegangan diplomatik memuncak setelah pemerintah Spanyol dan Brasil melontarkan kecaman keras terhadap Israel. Kedua negara menuding otoritas Israel melakukan penculikan ilegal terhadap dua warga negara mereka di perairan internasional.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (1/5/2026), Spanyol dan Brasil menegaskan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Kedua korban merupakan aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Sumud Flotilla.

Pelanggaran Hukum Internasional Terang-terangan

Insiden ini bermula ketika pasukan Israel mencegat kapal bantuan Sumud Flotilla di perairan internasional. Meskipun kapal telah disita dan awak lainnya diturunkan di Pulau Kreta, dua aktivis asal Spanyol dan Brasil hingga kini masih ditahan oleh pihak Israel.

"Tindakan ilegal yang terang-terangan oleh otoritas Israel di luar yurisdiksinya ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang dapat diajukan ke pengadilan internasional," bunyi pernyataan resmi kedua negara tersebut.

Pemerintah Spanyol dan Brasil menilai tindakan ini bukan sekadar insiden maritim, melainkan berpotensi menjadi tindak pidana menurut hukum nasional masing-masing negara. Mereka menuntut Israel segera memulangkan warga negara tersebut dengan jaminan keselamatan penuh serta memberikan akses konsuler tanpa hambatan.

Misi Kemanusiaan Menembus Blokade Gaza

Armada kemanusiaan global Global Sumud Flotilla diserang pada Kamis (30/4/2026) di dekat pulau Yunani, sekitar 600 mil laut dari tujuannya, Jalur Gaza. Misi ini membawa bantuan darurat untuk warga Palestina yang berada di ambang kelaparan akibat blokade ketat.

Perjalanan ini dimulai dari Barcelona pada 12 April, diikuti armada utama yang berlayar dari Sisilia, Italia, pada 26 April. Tujuan utama mereka hanya satu: menembus blokade Israel di Gaza yang telah berlangsung sejak 2007.

Kondisi Gaza yang Kian Kritis

Tindakan keras Israel di laut ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan yang hancur lebur di Jalur Gaza. Sejak Oktober 2023, militer Israel melancarkan serangan brutal yang kini telah memasuki tahun kedua.

Data terbaru menunjukkan dampak mengerikan dari konflik tersebut:

Lebih dari 72.000 jiwa. Korban luka: Lebih dari 172.000 orang.

Lebih dari 172.000 orang. Krisis pangan: Sekitar 2,4 juta penduduk Gaza kini berada di ambang kelaparan akut.

Hingga berita ini diturunkan, komunitas internasional terus memantau respons Israel atas tuntutan Spanyol dan Brasil, sementara keselamatan dua aktivis tersebut masih menjadi kekhawatiran utama di panggung diplomasi global.