Spanyol 'Semprot' Trump Buntut Hinaan ke Paus Leo: Kesalahan Besar dalam Sejarah!

Ukuran Font Kecil Besar

Mulut tajam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu badai diplomatik. Serangan verbalnya terhadap Paus Leo XIV tak hanya membuat berang Vatikan, tetapi juga memancing amarah dari daratan Eropa.

Wakil Perdana Menteri (PM) Spanyol Yolanda Diaz secara terbuka melabeli komentar Trump tersebut sebagai sebuah 'kesalahan besar dalam sejarah'.

Berbicara di hadapan awak media asing di Madrid, Selasa (14/4/2026) waktu setempat, Diaz menegaskan bahwa pernyataan Trump menunjukkan sikap niradab dan tidak hormat terhadap seorang Kepala Negara Vatikan sekaligus pemimpin spiritual dunia.

"Paus adalah pemimpin negara dan pemimpin agama yang mewakili jutaan umat beriman. Tidak masalah apakah seseorang religius atau tidak; komentar seperti itu sama sekali tidak pantas,” kecam Diaz dengan nada tegas.

Klaim Sepihak di Truth Social

Kemarahan publik Eropa ini berakar dari unggahan kontroversial Trump di platform Truth Social. Dalam cuitannya, Trump menyerang Paus Leo XIV dengan menyebutnya memiliki rekam jejak yang 'lemah' dalam memerangi kejahatan serta menuding kebijakan luar negeri Vatikan sangat buruk.

Lebih jauh, Trump dengan penuh percaya diri menyiratkan bahwa Leo—yang merupakan Paus pertama dari benua Amerika—tidak akan pernah terpilih menduduki takhta suci jika bukan karena dirinya yang sedang menjabat sebagai Presiden AS.

Merespons arogansi tersebut, Diaz melontarkan sindiran keras. Meski mengaku tetap menghormati posisi Trump dan Paus dalam kapasitas masing-masing, ia mempertanyakan standar ganda dalam diplomasi internasional.

“Jika saya mengatakan tentang pemimpin negara lain seperti apa yang dikatakan Trump tentang Paus, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?” sindir pejabat tinggi Spanyol tersebut.

Eropa Merapatkan Barisan

Spanyol nyatanya tidak sendirian. Sehari sebelumnya, Senin (13/4/2026), Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga telah merilis pernyataan keras yang mengutuk mulut sembrono Trump.

Meloni yang secara geografis dan historis sangat dekat dengan Vatikan, menilai serangan terhadap Bapa Suci adalah hal yang sangat kelewatan.

"Saya menganggap kata-kata Presiden Trump mengenai Bapa Suci tidak dapat diterima,” tegas Meloni. Ia mengingatkan Trump bahwa posisi Paus sebagai Pemimpin Gereja Katolik menjadikannya wajar dan wajib untuk terus menyerukan perdamaian serta mengutuk segala bentuk peperangan di dunia.

Kini, bola panas berada di tangan Gedung Putih. Sikap keras kepala Trump yang menyerang tokoh sentral perdamaian dunia justru semakin mengisolasi posisi moral Amerika Serikat di mata sekutu-sekutu Eropanya.