SPKLU Center Terbesar Hadir di Aloha PIK 2, Fasilitas Cas EV Makin Lengkap

Peresmian SPKLU Center di Aloha PIK 2, Kabupaten Tangerang, Jumat (8/5/2026). Fasilitas pengisian kendaraan listrik milik PT PLN (Persero) ini menjadi yang pertama di Banten dengan konsep terpusat dan layanan Ultra Fast Charging. (Foto: Inilah.com/Haris Muda).

Kawasan Aloha Pasir Putih, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang kini semakin ramah bagi berbagai kalangan pengendara, termasuk pengguna kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Sebab, destinasi lifestyle modern tersebut kini dilengkapi dengan kehadiran SPKLU Center terbesar dan pertama milik PT PLN (Persero) di kawasan tersebut.

Peresmian SPKLU Center di Aloha PIK 2 digelar pada Jumat (8/5/2026), dan turut dihadiri perwakilan masing-masing dari Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, hingga jajaran PLN UID Banten.

Operation Deputy Division Head Commercial Retail 2 Agung Sedayu Group, Ang Fu Sen, menyebut kehadiran fasilitas pengisian kendaraan listrik ini sejalan dengan pengembangan kawasan PIK 2 sebagai area modern dan berkelanjutan.

"Kami meyakini bahwa perkembangan kendaraan listrik bukan sekadar sebuah tren, melainkan bagian dari transformasi gaya hidup, mobilisasi masyarakat menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan," kata Ang Fu Sen.

Ia menambahkan, Aloha PIK 2 terus berupaya menghadirkan fasilitas publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur kendaraan listrik.

"Sejalan dengan hal tersebut, kawasan Aloha PIK 2 berupaya menghadirkan fasilitas publik yang mumpuni, termasuk dengan dukungan infrastruktur kendaraan listrik yang sedang berkembang," tuturnya lagi.

Menurut Ang Fu Sen, hadirnya SPKLU Center menjadi langkah positif untuk melengkapi pengalaman pengunjung yang datang ke kawasan wisata tersebut.

"Jadi hari ini yang menjadi langkah dan sangat positif bagi kami, hadirnya SPKLU, Pak, yang sudah 19 port di sini, depan, dan menjadi sebagai destinasi wisata, lifestyle, dan fasilitas pengisian kendaraan listrik yang semakin lengkap dan terintegrasi," kata dia.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan SPKLU Center di Aloha PIK 2 merupakan SPKLU pertama milik PLN di Banten dengan konsep terpusat dan layanan Ultra Fast Charging.

"SPKLU Center di Aloha PIK 2 ini merupakan SPKLU pertama milik PLN di Provinsi Banten dengan konsep terpusat yang menghadirkan layanan Ultra Fast Charging. Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pengisian daya yang cepat, mudah, dan nyaman seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik," ujar Adi.

Secara teknis, SPKLU Center ini dilengkapi enam unit mesin Ultra Fast Charging berkapasitas 120 kW yang memungkinkan pengisian baterai mobil listrik berlangsung lebih cepat dibanding metode konvensional.

PLN mencatat hingga saat ini telah menghadirkan 253 unit SPKLU di 139 lokasi di Provinsi Banten sebagai bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik.

