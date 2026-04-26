Spurs Akhirnya Menang, Tapi Masih di "Jurang"

Minggu, 26 April 2026 - 08:08 WIB

Minggu, 26 April 2026 - 08:08 WIB

Tottenham Hotspur menyudahi tren buruk setelah menyikat Wolves dengan skor 1-0 pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton.

Kemenangan Tottenham atas Wolves hadir berkat gol semata wayang Joao Palhinha ketika laga memasuki menit 82.

Kemenangan ini sekaligus menyudahi 15 pertandingan tanpa kemenangan yang sebelumnya dialami oleh Tottenham pada kompetisi Liga Inggris.

Terakhir kali Tottenham merasakan kemenangan pada kompetisi Liga Inggris adalah 28 Desember 2025 silam ketika mengalahkan Crystal Palace 1-0 di Selhurst Park, London.

Meski kembali mengemas kemenangan, Tottenham masih tertahan di peringkat 18 klasemen sementara Liga Inggris dengan 34 poin dari 34 laga, terpaut dua poin dari zona aman.

West Ham juga Menang

West Ham menjaga asa mereka bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris setelah menang 2-1 atas Everton pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion London.

Pada pertandingan ini West Ham dapat meraih kemenangan berkat gol Tomas Soucek dan Callum Wilson, sedangkan Everton sempat menyamakan kedudukan melalui Kiernan Dewsbury-Hall.

Kemenangan ini membuat West Ham masih memiliki 36 poin dari 34 pertandingan di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Inggris, unggul dua poin dari zona degradasi.

Sebaliknya, kekalahan membuat Everton turun ke peringkat 11 klasemen sementara Liga Inggris dengan 47 poin dari 34 pertandingan, terpaut dua poin dari zona kompetisi Eropa.